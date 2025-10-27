Tūkstančiai gyventojų sostinėje liko be elektros: ESO atsakė, kas nutiko

Pirmadienį sostinės Šeškinės, Pašilaičių ir dalies Bajorų gyventojai liko be elektros.
„ESO brigados šiuo metu intensyviai dirba Vilniaus Šeškinės ir aplinkiniuose rajonuose. Vos užfiksavus sutrikimą elektros energijos tiekimas maždaug per pusvalandį atnaujintas daugiau nei 8 tūkstančiams klientų.
Intensyviai dirbame, kad per artimiausias kelias valandas elektros energijos tiekimas būtų atnaujintas ir dar maždaug 9 tūkst. vartotojų“, – kalbėjo ESO atstovė R. Juodkienė.
Ji taip pat pridūrė, kad sutrikimas skirstomajame tinkle, kabelinėje linijoje, fiksuotas 10:40.
Vilniaus miesto savivaldybės įmonė JUDU savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje taip pat pranešė, kad mieste dėl elektros sutrikimų neveikia 10 šviesoforais reguliuojamų sankryžų. Gedimus žadama pašalinti artimiausiu metu.