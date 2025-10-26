ESO rugsėjį prie tinklo prijungė 4 tūkst. gaminančių vartotojų

Pasak ESO, iš viso rugsėjį buvo prijungta beveik 2,7 tūkst. gaminančių vartotojų, kurie įsirengė elektrines ant namų stogų ar šalia sklypo. Dar apie 1,3 tūkst. ESO klientų tapo nutolusiais gaminančiais vartotojais.
Taip pat per rugsėjį sulaukta daugiau kaip 3,2 tūkst. paraiškų, iš jų 2,8 tūkst. – tapti naujais gaminančiais vartotojais, o 375 – pasididinti galią.
ESO duomenimis, iš viso gaminantys vartotojai į tinklą per rugsėjį patiekė 148,1 GWh energijos, 26 proc. mažiau nei rugpjūtį, kuomet į tinklą buvo sugeneruota 202,1 GWh energijos.
Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau kaip 161 tūkst. gaminančių vartotojų. Jų elektrinių įrengtoji galia iš viso siekia daugiau kaip 2,1 GW, leistina generuoti galia – per 1,8 GW. Didžiąją dalį gaminančių vartotojų sudaro privatūs klientai (141 tūkst.), dar daugiau kaip 20 tūkst. – verslo klientai.