VERT patvirtino kitų metų elektros paslaugų kainų viršutines ribas

„Kainų viršutinių ribų pokyčiai leidžia užtikrinti reikalingas investicijas į infrastruktūrą, įskaitant investicijas kritinės infrastruktūros apsaugai, bei įgalina užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą vartotojams“, – pranešime teigė VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ elektros perdavimo kainos viršutinė riba didėja 0,224 cento iki 1,27 centų už kilovatvalandę (kWh) be PVM (2025 m. 1,046 centų už kWh be PVM).
Didėjimą lemia mažesnis planuojamas perduoti elektros energijos kiekis bei kapitalo sąnaudų išaugimas dėl bendrovės atliktų investicijų.
Kartu 0,4163 cento mažėja papildomų paslaugų, būtinų perdavimo sistemos valdymui, kaina, todėl bendrai vidutinė „Litgrid“ perdavimo paslaugos kaina mažėja 7 proc.
„Litgrid“ papildomų paslaugų įsigijimo dedamoji prie perdavimo paslaugos kaina mažėja 0,4163 cento ir sudarys 1,2653 centų už kWh be PVM (2025 m. 1,6816 centų už kWh be PVM).
Šios kainos mažėjimą lemia perkamų paslaugų kainų pokytis, įvertintas neatitikimas tarp VERT nustatytų bei faktinių pajamų ir sąnaudų dydžių 2024 m.
„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) elektros skirstymo paslaugų kaina pakis 0,067 cento – sieks 1,214 centų už kWh (be PVM) (2025 m. – 1,147 ct/kWh be PVM) vidutinės įtampos tinkluose ir 0,647 cento iki 3,286 centų už kWh (be PVM) žemos įtampos elektros tinkluose (2025 m. – 2,639 ct/kWh be PVM).
Pokytis skaičiuojamas dėl atliktų investicijų į nusidėvėjusį turtą.
„Ignitis“ reguliuojamos tiekimo veiklos paslaugos kaina keisis nežymiai 0,135 centų už kWh ir sieks 1,048 centų už kWh (be PVM) (2025 m. – 0,913 ct/kWh be PVM).
Pokytis susijęs su augančiomis veiklos sąnaudomis ir didėjančiomis paslaugų apimtimis, kurias lemia prognozuojamas vartotojų skaičiaus visuomeniniame tiekime augimas.
Kainų viršutinės ribos gali būti koreguojamos ne dažniau kaip du kartus per metus ir dėl esminių paslaugų apimties, infliacijos, mokesčių ar kitų nuo rinkos dalyvio nepriklausančių veiksnių pokyčių.
Galutinė elektros kaina buitiniam vartotojui susideda iš jos įsigijimo, perdavimo, skirstymo kainos, visuomeninio tiekimo, skirto trečiajame rinkos liberalizacijos etape esantiems vartotojams, kainų, taip pat viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainos.
Iki spalio pabaigos VERT patvirtins VIAP dydį, o iki lapkričio vidurio bus patvirtintos viršutinės visuomeninės elektros tiekimo kainos bei visuomeninės elektros tiekimo kainos pažeidžiamiems vartotojams kainų ribos.
Galutiniai diferencijuoti tarifai pažeidžiamiems ir kitiems buitiniams vartotojams paaiškės iki lapkričio pabaigos.
Rugpjūčio mėnesio duomenimis, Lietuvoje buvo 1,721 mln. buitinių elektros vartotojų, iš jų 437 tūkst. – visuomeniniame tiekime, kurį užtikrina valstybės valdomai grupei priklausantis „Ignitis“.