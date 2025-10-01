Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Elektros prekyba pradeda veikti 15 minučių intervalais

2025-10-01 07:49 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 07:49

Nuo trečiadienio elektros prekyba didmeninėje rinkoje pradeda veikti nebe valandos, o 15 minučių intervalais, pranešė elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“. 

„Litgrid“ pradeda elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Sovetskas atramų demontavimo darbus. ELTA / Dainius Labutis

0

Bendrovės teigimu, toks pokytis turėtų padidinti rinkos lankstumą, palengvinti atsinaujinančių išteklių integraciją ir užtikrinti tikslesnį sistemos balansavimą.

„Elektros sistemai tai reiškia didesnes galimybes planuoti ir efektyviau suderinti pasiūlą ir paklausą. Pereinant nuo 60 min. prie 15 min. intervalų, elektros rinka tampa lankstesnė ir geriau atspindi realius sistemos poreikius“, – pranešime cituojamas „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis priduria, kad trumpesni prekybos periodai leis tiksliau prognozuoti atsinaujinančių išteklių gamybą, sumažinti disbalanso sąnaudas ir užtikrinti tikslesnį jų paskirstymą tarp rinkos dalyvių.

Pokytis įgyvendinamas 27 Europos šalyse, kurių elektros perdavimų sistemų ir elektros biržų operatorės dalyvauja kitos paros susiejimo mechanizme, vienu metu.

