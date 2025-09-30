LEA: fiksuotos kainos planų tarifai per savaitę didėjo iki 1 proc.

Pasak agentūros, per savaitę Lietuvoje siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus 0,5–2 proc. didino du tiekėjai, vienas tiekėjas tarifų nekeitė.
Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo apie 1 proc. ir sudaro 0,250 euro (viena laiko zona) ir 0,235 euro (dvi laiko zonos).
Tuo metu 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifai pakito skirtingai – vienas tiekėjas tarifus sumažino 0,4–1 proc., antrasis tiekėjas tarifus padidino iki 1 proc., o trečiasis tiekėjas tarifų nekeitė.
Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo nuo 0,250 euro ir 0,251 euro (viena laiko zona) ir nuo 0,240 euro iki 0,241 euro (dvi laiko zonos).
Šiuo metu 10 mėn., 11 mėn. 14 mėn. ir 19 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.
Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,234 euro ir yra 16 proc. didesnė nei ankstesnę savaitę, kai buvo 0,201 euro.
Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina rugsėjo mėnesį buvo 0,239 Eur/kWh – 5,8 proc. didesnė už rugpjūčio mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,226 Eur/kWh.
Agentūros duomenimis, spalio mėnesį garantinio tiekimo elektros kainos (planas „Standartinis“), palyginti su rugsėju, padidėjo 2–3 proc. iki 0,218 Eur/kWh (viena laiko zona) bei iki 0,234 Eur/kWh ir 0,180 Eur/kWh (dvi laiko zonos).
ELTA
