Daliai gyventojų – elektros kainų šuolis: įspėja, kada brangs labiausiai

SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas socialiniame tinkle „Facebook“ rašė, kad jau trečiadienį numatomi ir elektros kainų šuoliai.
„Jau susiformavo rytojaus (day-ahead) elektros kainos Lietuvoje, todėl galime matyti, kokie tie svyravimai bus valandos eigoje. Ir jie dideli. Pavyzdžiui, nuo 19 val. iki 20 val. bus keturi kainų intervalai ir skirtumas tarp minimalios (153 EUR/MWh) bei maksimalios (379 EUR/MWh) kainos bus dvigubas“, – dėmesį atkreipė T. Povilauskas.
Suderins pasiūlą ir paklausą?
Tiesa, kaip sakė T. Povilauskas, tokie pokyčiai nėra aktualūs gyventojams, sudariusiems fiksuotas kainos sutartis su elektros tiekėjais.
„Jiems tokie kainų formavimo pokyčiai tiesiogiai nėra aktualūs (tiekėjai įskaičiuoja disbalanso kaštus), tačiau tiems, kurie pasirinks kas 15 min. kintančios kainos sutartis, bus galima ir susimažinti kainą (naudojant energijai imlius prietaisus žemos kainos intervaluose) ir pasididinti (naudojant energijai imlius prietaisus didžiausios kainos intervaluose).
Norint susimažinti kainą, reikia būti lanksčiu vartotoju (stebėti kainas ir reguliuoti vartojimą).
Kodėl apskritai tokie pokyčiai Europos elektros rinkoje? Siekiama didinti Europos elektros rinkos lankstumą augant atsinaujinančių energijos išteklių gamybos plėtrai. Ir lankstumą ne tik iš pasiūlos, bet ir paklausos pusės“, – paaiškino T. Povilauskas.
„Litgrid“ skelbė, kad toks pokytis leis tiksliau prognozuoti elektros gamybą iš saulės, vėjo ar kitų žaliųjų šaltinių, palengvins sistemos balansavimą, o prekyba rinkoje bus efektyvesnė.
„Elektros sistemai tai reiškia didesnes galimybes planuoti ir efektyviau suderinti pasiūlą ir paklausą. Pereinant nuo 60 prie 15 minučių intervalų elektros rinka tampa lankstesnė ir geriau atspindi realius sistemos poreikius“, – pranešime sakė „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.
Jo teigimu, saulės ir vėjo elektrinės Lietuvoje pagamina vis daug elektros, tačiau joms būdingi dideli svyravimai. Tikimasi, kad trumpesni prekybos periodai padės lengviau prognozuoti tokių jėgainių gamybą, sumažins elektros paklausos ir pasiūlos disbalanso sąnaudas.
D. Šikšnio teigimu, tai padės greičiau į sistemą integruoti lanksčius elektros vartotojus, pavyzdžiui, pramonę, elektromobilių įkrovimo, elektros kaupimo pajėgumus.
15 minučių intervalų pokytis įgyvendinamas vienu metu 27 Europos šalyse. Pirmuosiuose aukcionuose antradienį parduota elektra bus tiekiama spalio 1-ąją.
