Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Daliai gyventojų – elektros kainų šuolis: įspėja, kada brangs labiausiai

2025-09-30 17:29 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS ir tv3.lt aut.
2025-09-30 17:29

Elektrą gaminantiems vartotojams nuo rugsėjo 30 d. prekyba elektra vyksta nebe valandos, o 15 minučių intervalais. Tad gyventojus įspėja jau dabar – rytoj numatomi elektros kainų šuoliai. 

Elektra (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Elektrą gaminantiems vartotojams nuo rugsėjo 30 d. prekyba elektra vyksta nebe valandos, o 15 minučių intervalais. Tad gyventojus įspėja jau dabar – rytoj numatomi elektros kainų šuoliai. 

REKLAMA
5

SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas socialiniame tinkle „Facebook“ rašė, kad jau trečiadienį numatomi ir elektros kainų šuoliai.

„Jau susiformavo rytojaus (day-ahead) elektros kainos Lietuvoje, todėl galime matyti, kokie tie svyravimai bus valandos eigoje. Ir jie dideli. Pavyzdžiui, nuo 19 val. iki 20 val. bus keturi kainų intervalai ir skirtumas tarp minimalios (153 EUR/MWh) bei maksimalios (379 EUR/MWh) kainos bus dvigubas“, – dėmesį atkreipė T. Povilauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Suderins pasiūlą ir paklausą?

Tiesa, kaip sakė T. Povilauskas, tokie pokyčiai nėra aktualūs gyventojams, sudariusiems fiksuotas kainos sutartis su elektros tiekėjais.

REKLAMA
REKLAMA

„Jiems tokie kainų formavimo pokyčiai tiesiogiai nėra aktualūs (tiekėjai įskaičiuoja disbalanso kaštus), tačiau tiems, kurie pasirinks kas 15 min. kintančios kainos sutartis, bus galima ir susimažinti kainą (naudojant energijai imlius prietaisus žemos kainos intervaluose) ir pasididinti (naudojant energijai imlius prietaisus didžiausios kainos intervaluose).

REKLAMA

Norint susimažinti kainą, reikia būti lanksčiu vartotoju (stebėti kainas ir reguliuoti vartojimą).

Kodėl apskritai tokie pokyčiai Europos elektros rinkoje? Siekiama didinti Europos elektros rinkos lankstumą augant atsinaujinančių energijos išteklių gamybos plėtrai. Ir lankstumą ne tik iš pasiūlos, bet ir paklausos pusės“, – paaiškino T. Povilauskas.

„Litgrid“ skelbė, kad toks pokytis leis tiksliau prognozuoti elektros gamybą iš saulės, vėjo ar kitų žaliųjų šaltinių, palengvins sistemos balansavimą, o prekyba rinkoje bus efektyvesnė.

REKLAMA
REKLAMA

„Elektros sistemai tai reiškia didesnes galimybes planuoti ir efektyviau suderinti pasiūlą ir paklausą. Pereinant nuo 60 prie 15 minučių intervalų elektros rinka tampa lankstesnė ir geriau atspindi realius sistemos poreikius“, – pranešime sakė „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.

Jo teigimu, saulės ir vėjo elektrinės Lietuvoje pagamina vis daug elektros, tačiau joms būdingi dideli svyravimai. Tikimasi, kad trumpesni prekybos periodai padės lengviau prognozuoti tokių jėgainių gamybą, sumažins elektros paklausos ir pasiūlos disbalanso sąnaudas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

D. Šikšnio teigimu, tai padės greičiau į sistemą integruoti lanksčius elektros vartotojus, pavyzdžiui, pramonę, elektromobilių įkrovimo, elektros kaupimo pajėgumus.

15 minučių intervalų pokytis įgyvendinamas vienu metu 27 Europos šalyse. Pirmuosiuose aukcionuose antradienį parduota elektra bus tiekiama spalio 1-ąją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų