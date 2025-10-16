Visa Ukraina – be elektros: įvesti neplaniniai atjungimai

„Dėl sudėtingos padėties energetikos sistemoje visose Ukrainos srityse įvesti neplaniniai elektros energijos atjungimai“, – sakoma „Ukrenergo“ išplatintame pranešime.
Milijonai gali likti be elektros
Artėjant žiemai, Rusija suintensyvino smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai ir geležinkelių tinklui, sukėlusi nuogąstavimus, kad, prasidėjus šalčiams, milijonai žmonių gali likti be elektros.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Trečiadienį „Ukrenergo“ taip pat pranešė apie elektros energijos tiekimo nutraukimą daugelyje šalies vietovių.
