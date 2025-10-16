Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Visa Ukraina – be elektros: įvesti neplaniniai atjungimai

2025-10-16 20:09 / šaltinis: BNS
2025-10-16 20:09

Ukrainoje antrą dieną iš eilės visoje šalyje buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas, ketvirtadienį pranešė valstybinė elektros tinklų operatorė „Ukrenergo“. 

Visa Ukraina – be elektros: įvesti neplaniniai atjungimai (nuotr. SCANPIX)
27

Dėl sudėtingos padėties energetikos sistemoje visose Ukrainos srityse įvesti neplaniniai elektros energijos atjungimai", – sakoma „Ukrenergo" išplatintame pranešime. 

7

„Dėl sudėtingos padėties energetikos sistemoje visose Ukrainos srityse įvesti neplaniniai elektros energijos atjungimai“, – sakoma „Ukrenergo“ išplatintame pranešime. 

Milijonai gali likti be elektros

Artėjant žiemai, Rusija suintensyvino smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai ir geležinkelių tinklui, sukėlusi nuogąstavimus, kad, prasidėjus šalčiams, milijonai žmonių gali likti be elektros.

Trečiadienį „Ukrenergo“ taip pat pranešė apie elektros energijos tiekimo nutraukimą daugelyje šalies vietovių.

Trumpas kreipsis į tautą: išsenka Putinui duotas laikas (nuotr. SCANPIX)
„Galbūt nuvertiname Trumpą“: ekspertas sako, kad JAV prezidentas daro netikėtus dalykus (9)
„Tai tik laiko klausimas“: Budanovas kalba apie galimą karo plitimą į Europą (nuotr. SCANPIX)
„Tai tik laiko klausimas“: Budanovas kalba apie galimą karo plitimą į Europą (19)
Rusija politika yra kruopščiai suplanuota: Šiaurės Korėjos kariai gali tapti nauju spaudimo įrankiu Vakarams (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Generalinis štabas: Rusija toliau verbuoja karius iš Šiaurės Korėjos (4)
FSB vadovas: NATO šalių oro erdvę trikdė paties Aljanso žvalgyba (nuotr. SCANPIX)
FSB vadovas: NATO šalių oro erdvę trikdė paties Aljanso žvalgyba (9)

