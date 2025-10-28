Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Elektros kaina Lietuvoje: per savaitę sumažėjo 39 proc.

2025-10-28 08:08 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 08:08

Praėjusią savaitę vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje ir Latvijoje smuko 39 proc. iki 79,61 euro už megavatvalandę (MWh), o Estijoje – 29  proc. iki 77,74 euro, praneša energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva".

Elektros tinklai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Praėjusią savaitę vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje ir Latvijoje smuko 39 proc. iki 79,61 euro už megavatvalandę (MWh), o Estijoje – 29  proc. iki 77,74 euro, praneša energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“.

0

„Baltijos šalyse praėjusios savaitės elektros energijos kainos pokyčius lėmė net 71 proc. išaugusi vėjo energijos gamyba. Tad vidutinė elektros kaina didmeninėje rinkoje mažėjo kone 40 proc. Tačiau saulės energijos gamyba, palyginti su ankstesne savaite, sumažėjo net 58 proc.“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas.

Bendrovės duomenimis, elektros vartojimas „Nord Pool“ regione augo ir siekė 8 012 gigavatvalandžių (GWh), o gamybos apimtys sumažėjo iki 8 238 GWh.   

Taip pat elektros vartojimas Baltijos šalyse praėjusią savaitę padidėjo 1 proc. ir siekė 522 GWh. Lietuvoje elektros suvartota 2 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę – 232 GWh. Tuo metu Latvijoje elektros vartojimas augo 3 proc. iki 137 GWh., o Estijoje jis išliko stabilus ir siekė 154 GWh.

Kaip nurodo „Elektrum Lietuva“, bendros elektros gamybos apimtys visose trijose šalyse augo 7 proc. ir siekė 336 GWh. Skaičiuojama, kad Lietuvoje buvo pagaminta 30 proc. daugiau elektros nei ankstesnę savaitę, tačiau Latvijoje ir Estijoje elektros gamyba smuko, atitinkamai 23 ir 12 proc.

Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 64 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje šis rodiklis siekė 90 proc., Latvijoje – 40 proc., o Estijoje – 47 proc., informuoja bendrovė.

