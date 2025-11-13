 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos ir Baltarusijos pusės kalbėsis dėl įstrigusių vežėjų: viskas kyla į aukštesnį lygį

2025-11-13 18:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 18:45

Sprendžiant Baltarusijos krizę, jau planuojamas Lietuvos ir Baltarusijos atstovų susitikimas, tartis, ką daryti dėl įstrigusių vilkikų, skraidančių kontrabandininkų balionų ir uždarytos sienos. Kad galime pradėti techninio lygio derybas su Aliaksandro Lukašenkos režimu, pareiškė ir prezidentas, kuris iki šiol kartojo, kad su A. Lukašenka nėra apie ką kalbėtis.

Sprendžiant Baltarusijos krizę, jau planuojamas Lietuvos ir Baltarusijos atstovų susitikimas, tartis, ką daryti dėl įstrigusių vilkikų, skraidančių kontrabandininkų balionų ir uždarytos sienos. Kad galime pradėti techninio lygio derybas su Aliaksandro Lukašenkos režimu, pareiškė ir prezidentas, kuris iki šiol kartojo, kad su A. Lukašenka nėra apie ką kalbėtis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Premjerė sako, kad derybos nevyksta, nors opozicijos teigimu, tai tik žodinė uždanga – net jei susitikime dalyvaus pasieniečiai, iš esmės sprendimus priims politikai. O tai jau ir yra derybos ir Lukašenkos režimo legitimizavimas. Aiškėja ir kokius reikalavimus kelia tiek A. Lukašenka, tiek ir mūsų Vyriausybė. 

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. 

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiuo metu dirba kone už penkis ministrus. 

Vidaus reikalų ministras – jo pagrindinės pareigos, bet dėl išvykusių kolegų jis pavaduotoja krašto apsaugos, užsienio reikalų ir finansų ministrus. O žvelgiant iš šono, atrodo, kad pavaduoja ir susisiekimo ministrą Jurą Taminską, kuris, nors ir darbo vietoje, bet kilus vilkikų krizei Baltarusijoje, negirdėti, kad aktyviai spręstų problemą. 

Būtent V. Kondratovičius ir praneša, kad netrukus įvyks lietuvių ir baltarusių susitikimas. 

„Aš nevadinčiau to derybine grupe, aš vadinčiau pareigūnų, ar specialistų susitikimu, kurie turėtų aptarti priemones, pasidalinti priemonėmis, kurios vykdomos iš abiejų pusių“, – kalba jis. 

Susirašinėjimas rezultatų neduoda

Susirašinėjimai tarp Varėnos ir Lydos pasieniečių jokio rezultato nedavė, todėl A. Lukašenkos režimas šiomis dienomis ir pareiškė – viską reikia kelti į aukštesnį lygį. 

„Mes siekiame kuo greičiau išspręsti situaciją ir atsižvelgiant į tai, kad ji jau peržengė mūsų dviejų šalių pasienio tarnybų įgaliojimus, buvo nuspręsta, kad tolesnes derybas su Lietuvos puse ves Baltarusijos Užsienio reikalų ministerija. Tolesnės priemonės turės apimti visą kompleksą politinių ir diplomatinių sprendimų“, – teigia Baltarusijos užsienio reikalų ministras Maksimas Ryzenkovas. 

Lietuvos politikai iki šiol kartojo, kad derėtis su A. Lukašenka negalima – tai neduoda naudos. O G. Nausėda pareiškė, kad derėtis su Minsku galima, bet tik techniniame lygyje. 

„Ką galiu pasakyti, kad tikrai diplomatiniai kanalai visi yra įveiklinti spręsti situaciją“, – sako Ministrė Pirmininkė Inga Ruginienė.

Tačiau I. Ruginienė to derybomis nevadina. 

„Mes nesiderame. Mes aiškiai siunčiame žinutę, kad sienos yra uždarytos dėl įvykusių hibridinių atakų. Tai, kai tiktai šitas procesas pasibaigs, ir kai Baltarusijos pusė patikins, kad šitas procesas nebus tęsiamas, mes atitinkamai irgi pozityvius sprendimus priimsime“, – situaciją aptaria premjerė. 

TV3 žiniomis, A. Lukašenkos režimas reikalauja, kad Lietuva atidarytų visus 5 pasienio punktus. Mūsų Vyriausybė reikalauja, kad kontrabandininkų balionai netrikdytų Vilniaus oro uosto darbo ir prašo pateikti įrodymus, kaip Minskas sprendžia šią problemą. 

Baltarusiai sako, kad yra pasiruošę deryboms. Neaišku, kas iš jų dalyvaus susitikime, o iš Lietuvos pusės planuojama, kad dalyvaus kažkas iš pasieniečių. Bet ne tarnybos vadas. 

„Esame pasirengę derėtis bet kuriuo metu, bet kurioje teritorijoje, be jokių išankstinių sąlygų“, – sako M. Ryzenkovas. 

Opozicija skatina nepamiršti, su kuo kalbama

Nors premjerė sako, kad nesiderame, o G. Nausėda laimina techninio lygio derybas, opozicija sako, kad iš esmės tai tik žodinė uždanga. 

„Tai yra absurdas, jokiame techniniame lygyje tokie klausimai nėra sprendžiami, kalbant apie Baltarusijos priimtus sprendimus. Tai bet kokiu atveju, sprendimai bus politiniai ir politinius sprendimus turės priimti tiek viena, tiek kita pusė“, – komentuoja demokratų partijos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis. 

Kad viskas sprendžiama aukščiausiu lygiu rodo faktai – Baltarusijoje nurodymus parankiniams dalina pats A. Lukašenka, o mūsų pusėje, ką daryti, tariamasi Vyriausybiniu lygiu, nors Nacionalinio saugumo komisijoje dalyvauja ir prezidento vyriausiasis patarėjas. 

Pripažinti, kad derėsis su A. Lukašenka, mūsų valdžia nenori, nes iki šiol aiškiai kartojo, kad su diktatoriumi nešnekės. Juolab parlamentas yra pripažinęs A. Lukašenką neteisėtu Baltarusijos prezidentu. 

Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas Žygimantas Pavilionis sako, kad „visos derybos legitimizuoja režimą“, o buvusi vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė net neįsivaizduoja, kaip galima sėdėti prie vieno stalo su teroristais. 

Konservatoriai primena, kad A. Lukašenka prieš keletą metų bandė užtvindyti Lietuvą nelegaliais migrantais, dabar įkaitais laiko mūsų firmų vilkikus. O jo veikimo principas – sukurti problemą kitai šaliai ir vėliau ją išspręsti, mainais išprašant sau nuolaidų. 

TV3 žiniomis, Lietuvos Vyriausybė reikalauja, kad Aliaksandras Lukašenka ne tik išleistų lietuviškus vilkikus iš šalies, bet ir panaikintų jo minėtą 120 eurų paros mokestį už vilkikų priverstinį stovėjimą saugojimo aikštelėse. Tai mūsų politikai vadina reketu. 

Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše. 

