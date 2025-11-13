 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė sako, kad Latvija ir Estija solidarizuosis su Lietuva dėl Baltarusijos veiksmų

2025-11-13 12:24 / šaltinis: BNS
2025-11-13 12:24

Premjerė Inga Ruginienė sako iš Latvijos ir Estijos išgirdusi pažadus prireikus paremti Lietuvą, jei situacija dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų nesikeis.

Premjerė Inga Ruginienė sako iš Latvijos ir Estijos išgirdusi pažadus prireikus paremti Lietuvą, jei situacija dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų nesikeis.

„Jau lenkai solidarizavosi su mumis ir neatidarė sienų, nors tai buvo planuota dar prieš savaitę, tai jau buvo tokie sprendimai priimti“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė premjerė.

„Lygiai tokį pat patikinimą gavau iš Latvijos ir Estijos premjerų. Jeigu matysime, kad nesiseka mums suvaldyti (situacijos – BNS) ir Baltarusijos režimas ir toliau atakuoja mus, jie irgi pasirengę solidarizuotis. Tai tas susikalbėjimas ir bendravimas vyksta nuolatos“, – teigė ji.

BNS rašė, kad po Lietuvos sprendimo uždaryti sieną su Baltarusija, Lenkija nusprendė atidėti planus atverti pasienio punktus su šia kaimynine valstybe.

Varšuva ketino atidaryti Kuznicos perėją, uždarytą nuo 2021 metų lapkričio 9-osios, ir Bobrovnikų perėją, uždarytą nuo 2023 metų vasario 10 dienos.

Anot I. Ruginienės, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pažadėjo neatverti minėtų pasienio punktų.

„Man tikrai pažadėjo visą savaitę premjeras, dar su juo kalbėsim, ir aš labai dėkinga Lenkijai, kad jie išgirdo mūsų bėdą ir solidarizavosi“, – tikino premjerė.

BNS skelbė, kad dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, spalio pabaigoje Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą, paveikiant apie pusantro šimto skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.

Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovės, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.

Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.

Reaguodamas į Vilniaus sprendimą uždaryti pasienio punktus su Baltarusija, Minskas uždraudė savo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į Lietuvą. Režimas sako neleisiantis to, kol nebus atverta siena, o iki tol vilkikai nugabenti į specialias aikšteles, kur juos žadama apmokestinti.

