  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Vyriausybė – už bausmes, kai kontrabandos gabenimas kelia grėsmę skrydžiams, žmonių gyvybei

2025-11-12 13:33 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 13:33

Paviešino dar neskelbtus kadrus iš kontrabandinių balionų perėmimo operacijų: skaičiai šokiruoja – tokių jau šiemet virš 540 (tv3.lt fotomontažas)

Vyriausybė trečiadienį pritarė Baudžiamojo kodekso pataisoms, kuriomis griežtinamos bausmės už kontrabandos gabenimą, jei tai kelia pavojų visuomenės saugumui.

„Tikrai lauktas projektas, kuriam pritariam“, – Vyriausybės posėdyje sakė premjerė Inga Ruginienė.

Ministrų kabinetui pritarus Vidaus reikalų ministerijos (VRM) parengtam projektui, pastarasis keliaus į Seimą.

Anot VRM, atsižvelgiant į „neatidėliotinai iškilusį poreikį griežtinti baudžiamąją atsakomybę“, kai dėl oru gabenamos kontrabandos kyla pavojus nacionaliniam ir visuomenės saugumui, parlamentarų bus prašoma pataisas svarstyti skubos tvarka.

„Šie pakeitimai parengti reaguojant į iškilusias grėsmes nacionaliniam saugumui dėl pastaruoju metu suintensyvėjusio kontrabandos gabenimo meteorologiniais oro balionais“, – kalbėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

„Esamos sankcijos už kontrabandą vertinamos kaip neatgrasančios“, – teigė jis.

Kaip rašoma projekto aiškinamajame rašte, šiuo metu kontrabandiniais oro balionais dažniausiai gabenamos apie 1,5 tūkst. cigarečių pakelių dydžio siuntos, o tai sudaro apie 6 tūkst. eurų sumą.

Tokios vertės kontrabanda neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, tik administracinę baudą, kuri gali siekti iki 6 tūkst. eurų.

Pasak ministerijos, galiojantis reguliavimas nėra pakankamai aiškus ir nuoseklus tais atvejais, kai padaromi pažeidimai, susiję su bepiločių orlaivių, įskaitant kontrabandinių balionus, naudojimu, sukeliantys reikšmingas grėsmes ir pasekmes civilinės aviacijos bei visuomenės saugumui.

„Šioms grėsmėms veiksmingai užkardyti būtinas adekvatus ir proporcingas baudžiamosios teisės (...) taikymas“, – sako VRM.

Siūloma numatyti numatyti griežtesnę baudžiamąją atsakomybę už kontrabandą bet kokiomis priemonėmis – oro, vandens, kelių transporto priemonėmis – jeigu tai sukėlė pavojų žmogaus gyvybei ar sveikatai, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiai įmonei, sutrikdė saugų transporto eismą arba šiurkščiai pažeidė viešąją tvarką.

Už muitinei privalomų pateikti daiktų, akcizinių prekių, tarp jų ir cigarečių, kontrabandą numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo ketverių iki aštuonerių metų. Tokia pat bausmė numatyta už branduolinių, radioaktyviųjų, narkotikų, nuodingųjų, cheminių, biologinių medžiagų, mikroorganizmų, toksinų kontrabandą. 

Tuo metu už ginklų, šaudmenų, sprogmenų kontrabandą – nuo šešerių iki dešimties metų, už narkotikų žaliavų (prekursorių) – nuo ketverių iki dvylikos, už dopingo – nuo dvejų iki šešerių.

Taip pat nustatoma baudžiamoji atsakomybė už tyčinius transporto eismo tvarkos ar saugumo taisyklių pažeidimus, kurie sukelia pavojų žmogaus gyvybei ar sveikatai, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiam objektui, sutrikdo saugų transporto eismą arba šiurkščiai pažeidžia viešąją tvarką.

Už tokius pažeidimus numatyta skirti baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki šešerių metų.

VRM taip pat teikia Kriminalinės žvalgybos įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama numatyti galimybę taikyti kriminalinės žvalgybos priemones už naujai kriminalizuotas nusikalstamas veikas.

Jei visiems šiems pakeitimams bus pritarta, jie įsigalios nuo kitų metų sausio 1-osios.

Pataisos parengtos po to, kai kontrabandinių balionų skrydžiai iš Baltarusijos pastarąjį mėnesį trikdo Vilniaus ir Kauno oro uostų darbą.

Šie incidentai lėmė Vyriausybės sprendimą mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija.

