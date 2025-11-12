 
Ruginienė nesijaudina dėl koalicijos griūties: „Aš tiesiog jau dabar dėl to net ir nepergyvenu“

2025-11-12 08:47 / šaltinis: BNS
2025-11-12 08:47

Socialdemokratų partijos pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui sakant, kad jei koalicijai nepavyktų patvirtinti valstybės biudžeto, tai reikštų jos „mirtį“, premjerė Inga Ruginienė tvirtina nesibaiminanti tokios baigties.

„Aš tiesiog jau dabar dėl to net ir nepergyvenu. Man atrodo, kad mums svarbiausia yra orientuotis į darbus ir aš nuo pirmos minutės ateidama į šitą poziciją tą ir sakiau. Programa, darbai – tai yra tas, dėl ko aš atėjau. Ne žaisti visokius užkulisinius žaidimus, bet dirbti“, – LRT radijui sakė ministrė pirmininkė.

Apie koalicijos griūtį M. Sinkevičius kalbėjo reaguodamas į „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio abejones dėl palaikymo kitų metų biudžetui.

„Tas, kas yra bendramintis ir lygiai taip pat atėjo dėl darbų, kurie yra nukreipti į Lietuvos piliečių gerovę, tai eis kartu koją kojon su mumis. O tas, kas mano, kad kitokie dalykai yra svarbesni, na, matyt, bus nepakeliui su mumis“, – teigė I. Ruginienė.

