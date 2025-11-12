Ruginienė nesijaudina dėl koalicijos griūties: „Aš tiesiog jau dabar dėl to net ir nepergyvenu“

„Aš tiesiog jau dabar dėl to net ir nepergyvenu. Man atrodo, kad mums svarbiausia yra orientuotis į darbus ir aš nuo pirmos minutės ateidama į šitą poziciją tą ir sakiau. Programa, darbai – tai yra tas, dėl ko aš atėjau. Ne žaisti visokius užkulisinius žaidimus, bet dirbti“, – LRT radijui sakė ministrė pirmininkė.
Apie koalicijos griūtį M. Sinkevičius kalbėjo reaguodamas į „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio abejones dėl palaikymo kitų metų biudžetui.
„Tas, kas yra bendramintis ir lygiai taip pat atėjo dėl darbų, kurie yra nukreipti į Lietuvos piliečių gerovę, tai eis kartu koją kojon su mumis. O tas, kas mano, kad kitokie dalykai yra svarbesni, na, matyt, bus nepakeliui su mumis“, – teigė I. Ruginienė.
