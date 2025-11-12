Ruginienė nekomentuoja Žemaitaičio grasinimų nepalaikyti biudžeto: reikia dirbti, o ne žaisti

„Nieko aš nevertinu. Manau, Lietuvoje yra daugybė politikų, kurie gali vertinti ir komentuoti šito politio pasisakymus, o aš esu susikoncentravusi į darbus“, – LRT radijui trečiadienį sakė Vyriausybės vadovė.
„Man atrodo, kad mums svarbiausia yra orientuotis į darbus. Ir aš nuo pirmos minutės, ateidama į šitą poziciją, tą ir sakiau: programa, darbai yra tai, dėl ko aš atėjau. Ne žaisti visokius užkulisinius žaidimus, bet dirbti“, – pridūrė ji.
R. Žemaitaičiui savaitės pradžioje užsiminus, jog siekiant užtikrinti pakankamą finansavimą kitoms jo stokojančioms sritims, būtų galima apkarpyti gynybai numatytą skirti lėšų dalį, premjerė tikina – biudžetas yra subalansuotas.
„Biudžetas yra subalansuotas. (…) Su švietimo darbuotojais susitarėme, su sveikatos (sektoriaus darbuotojais – ELTA) susitarėme. Daugybė dalykų jau yra padaryta. Biudžetas yra orientuotas tiek į gynybą, tiek į socialinę saugą. Galbūt kažkam tai nepatinka, galbūt kažkas norėtų visiškai kitokio (…) kelio, bet biudžetas yra kitoks“, – akcentavo ji.
Pirmadienį naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis negarantuoja, jog jo vadovaujama frakcija palaikys 2026 m. valstybės biudžeto projektą. Parlamentaras tvirtino, kad šiuo metu tarp valdančiosios koalicijos partnerių trūksta aiškaus sutarimo, kam ir kiek lėšų turėtų būti skirta.
„Aušrietis“ taip pat teigė, kad, norint užtikrinti pakankamą finansavimą kitoms lėšų stokojančioms sritims, būtų galima apkarpyti gynybai numatytą skirti lėšų dalį.
Savo ruožtu socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad, jeigu „Nemuno aušra“ nepalaikys kitų metų biudžeto projekto, teks konstatuoti koalicijos neveiklumą.
ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.
