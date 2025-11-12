 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Inga Ruginienė susitiks su kultūros sektoriaus asociacijų vadovais

2025-11-12 06:12 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 06:12

Trečiadienį premjerė Inga Ruginienė susitiks su vis dar protestuojančios kultūros bendruomenės atstovais. Šis susitikimas numatytas oficialioje ministrės pirmininkės darbotvarkėje. 

Kultūros bendruomenės protestas dėl kandidato į kultūros ministrus ir šios ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“. ELTA / Žygimantas Gedvila

Trečiadienį premjerė Inga Ruginienė susitiks su vis dar protestuojančios kultūros bendruomenės atstovais. Šis susitikimas numatytas oficialioje ministrės pirmininkės darbotvarkėje. 

8

Premjerės bei Kultūros ministerijos komandos atstovai kultūrininkus susitikti kvietė dar praėjusią savaitę. Vis dėlto, valdantiesiems nesįsiklausius į kultūros bendruomenės prašymus ir nusprendus pradėti formuoti Kultūros ministerijos politinę komandą dar prieš paskiriant ministrą, kultūros bendruomenės atstovai į planuotą susitikimą atvykti atsisakė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta anksčiau, antradienį Seime prisiekė naujoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė. 

Tiesa, dėl padėties Kultūros ministerijoje kultūros bendruomenė tęsia protestus. Pasipiktinę rugsėjį įvykusiais socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainais, aktyvistai reikalauja atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.

