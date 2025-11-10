 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaunas ir Aleknavičienė – oficialūs kandidatai į ministrus: pavardės jau pas Nausėdą ant stalo

2025-11-10 09:52 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 09:52

Pirmadienį premjerė Inga Ruginienė oficialiai pateikė prezidentui Gitanui Nausėdai socialdemokratų Roberto Kauno bei Vaidos Aleknavičienės kandidatūras į krašto apsaugos ir kultūros ministrus.

Gitanas Nausėda ir Robertas Kaunas (tv3.lt koliažas)

Pirmadienį premjerė Inga Ruginienė oficialiai pateikė prezidentui Gitanui Nausėdai socialdemokratų Roberto Kauno bei Vaidos Aleknavičienės kandidatūras į krašto apsaugos ir kultūros ministrus.

6

Apie tai Eltai patvirtino ministrės pirmininkės patarėjas Tadas Vinokuras.

Kandidatas vadovauti Krašto apsaugos ministerijai (KAM) R. Kaunas jau buvo du kartus susitikęs su prezidentu G. Nausėda. Po penktadienį įvykusio antrojo susitikimo R. Kaunas tikino iš šalies vadovo išgirdęs pažadą, kad sprendimas dėl jo kandidatūros bus priimtas labai greitai.

Tiesa, viešojoje erdvėje abejojama R. Kauno kompetencijomis vadovauti KAM. Atkreipiamas dėmesys, jog parlamentaras neturi patirties gynybos srityje, o Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) dirba kiek ilgiau nei mėnesį.

Tuo metu V. Aleknavičienės kandidatūra paaiškėjo tik praėjusį penktadienį, socialdemokratų valdybai nutarus pateikti bendrapartietės pavardę į kultūros ministrės postą.

Tiesa, V. Aleknavičienė jau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus. Politikė buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos davimo pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų. Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.

Spalio pradžioje LSDP taryba nutarė Kultūros ministeriją perimti iš „aušriečių“ savo atsakomybėn. Tuomet Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė teigė, kad V. Aleknavičienė būtų tinkamiausia kandidatė vadovauti šiai ministerijai.

Tiesa, dėl padėties Kultūros ministerijoje protestus tęsia kultūros bendruomenė. Pasipiktinę rugsėjį įvykusiais socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainais, aktyvistai reikalauja atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.

Šiuo metu laikinai KAM vadovauja vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, o Kultūros ministerijai – švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

