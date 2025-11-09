 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė vyksta vizito į Islandiją, susitiks su valstybės vadovais

2025-11-09 08:21 / šaltinis: BNS
2025-11-09 08:21

Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sekmadienį išvyksta darbo vizito į Islandiją, kur susitiks su Islandijos prezidente Halla Tomasdottir.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sekmadienį išvyksta darbo vizito į Islandiją, kur susitiks su Islandijos prezidente Halla Tomasdottir.

REKLAMA
0

Per trijų dienų vizitą premjerė taip pat dalyvaus šalies vadovės vardu organizuojamame Reikjaviko globaliame forume.

Be to I. Ruginienė susitiks su Islandijos ministre pirmininke Kristrun Frostadottir, Altingo pirmininke Thorunn Sveinbjarnardottir.

Reikjavike I. Ruginienė pasimatys ir su Islandijos lietuvių bendruomene.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų