Premjerė vyksta vizito į Islandiją, susitiks su valstybės vadovais

Per trijų dienų vizitą premjerė taip pat dalyvaus šalies vadovės vardu organizuojamame Reikjaviko globaliame forume.
Be to I. Ruginienė susitiks su Islandijos ministre pirmininke Kristrun Frostadottir, Altingo pirmininke Thorunn Sveinbjarnardottir.
Reikjavike I. Ruginienė pasimatys ir su Islandijos lietuvių bendruomene.
