Tvyrant įtampai dėl Baltarusijos sprendimo Ruginienė skubėjo į pasienio punktą

Šiuo metu Lietuvos siena su Baltarusija yra uždaryta – tokį sprendimą spalio pabaigoje priėmė Vyriausybė, reaguodama į kontrabandinių meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdį.
„Premjerė kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnais apžiūri situaciją Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje – tiek žemėje, tiek iš oro“, – Eltai šeštadienį nurodė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
„Ministrė pirmininkė nori pamatyti realų vaizdą ir įvertinti padėtį savo akimis“, – teigė jis.
Lietuvai mėnesiui uždarius sieną su Baltarusija, šioje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų, 400 jų – Šalčininkų pasienio kontrolės punkte.
Premjerės patarėjas teigė, kad komunikacija su Baltarusijos puse dėl vilkikų grįžimo į Lietuvą vyksta sudėtingai, o savo veiksmais Baltarusija eskaluoja situaciją.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Kaip skelbta anksčiau, Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
