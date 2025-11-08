Žemaitaitis apie situaciją Baltarusijos pasienyje: Vyriausybė veikia baudžiauninko principu

Siena iki mėnesio pabaigos užverta po kontrabandinių meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdžio.
Dėl to pasienyje įstrigo tūkstančiai Lietuvoje registruotų vilkikų, tačiau Baltarusija šeštadienį nesutiko laikinai atverti Šalčininkų pasienio kontrolės punkto (PKP) ir taip sukurti evakuacinio koridoriaus.
„Manau, kad tai yra baudžiauninko principas – kenkti savo valstybei ir savo žmonėms, kada tu uždarai pasienio punktus ir nesišneki, prieš uždarydamas, nediskutuoji su verslininkais, žmonėmis, kurie dirbo aplink Baltarusiją, Kazachstane, Tadžikistane ar bet kur kitur, kur transportas važiuodavo“, – žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.
„Nuostoliai yra padaryti milžiniški, pasitikėjimas valstybe turbūt nukrito į žemiausią lygmenį. (…) Norėčiau palinkėti, kad Vyriausybė, priimdama vieną ar kitą sprendimą, pasitartų su socialiniais partneriais“, – tikino politikas.
Anot R. Žemaitaičio, derinant politinį atsaką į Baltarusijos režimo veiksmus buvo „nesusikalbėta“ tarp užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir premjerės Ingos Ruginienės – ministras esą ignoruoja premjerės norus sugrąžinti pasienyje įstrigusius vežėjus.
„Formuojasi labai įdomus politinis scenarijus ir politinis laukas. Ateinanti savaitė, matyt, bus labai karšta, pažiūrėsim, kas šitoje istorijoje teisus – ar premjeras, ar užsienio reikalų ministras. Bet manau, kad ministras neturėtų turėti kitokios pozicijos negu pati Vyriausybė“, – sakė R. Žemaitaitis.
Abejoja, ar siūlomos atsakomosios priemonės būtų veiksmingos
Kaip šeštadienį teigė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas, imantis papildomų atsakomųjų priemonių, Vyriausybė galėtų svarstyti apie ilgalaikį baltarusiškų prekių vežimo traukiniais per Lietuvą ribojimą.
R. Žemaitaitis abejojo, ar tokios priemonės būtų veiksmingas atsakas į susidariusią situaciją.
„Galime uždrausti, o klausimas yra – ką mes pasieksime“, – teigė jis.
„Čia toks baudžiauninko principas ir yra, kai neturi savo užsienio politikus, o per kitus politikus ar kitos valstybės politikus tu mėgini išspręsti savo problemas ir savo neveiklumą, tai čia yra, manau, kritikuotinas dalykas“, – pridūrė R. Žemaitaitis, referuodamas į konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno siūlymus situacijai spręsti pagalbos prašyti iš JAV prezidento Donaldo Trumpo.
Premjerės patarėjo teigimu, Lietuva įstrigusius vežėjus ragina kaupti informaciją apie patiriamus nuostolius, kuriuos, įvertinus teisines galimybes, būtų galima išieškoti iš Baltarusijos ar jos valdomo turto.
R. Žemaitaitis sukritikavo, kad Lietuva teisiškai negalėtų reikalauti atlyginti tokius nuostolius.
„Konstitucija to nenumato, tokios galimybės nėra ir reikalauti žalos atlyginimo nėra – tai yra komerciniai santykiai, o ne valstybiniai santykiai, tai kas taip siūlo, siūlyčiau jiems pasiskaityti, kokiu pagrindu jie norėtų reikalauti iš Baltarusijos tų pinigų“, – teigė jis.
„Jeigu jūs planuojate per Kenos punktą uždaryti ir tų baltarusiškų prekių gabenimą, tai taip išeina, kad ir Baltarusija įgis teisę reikalauti iš Lietuvos atlyginti žalos“, – pridūrė R. Žemaitaitis.
Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų Lietuvai mėnesiui uždarius sieną su Baltarusija, šioje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų, 400 jų – Šalčininkų pasienio kontrolės punkte.
Premjerės patarėjas teigė, kad komunikacija su Baltarusijos puse dėl vilikų grįžimo į Lietuvą vyksta sudėtingai, o savo veiksmais Baltarusija eskaluoja situaciją.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Kaip skelbta anksčiau, A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
