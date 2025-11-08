„Nemuno aušra“ rinks naują partijos pirmininką

Partijos skyriai pirmininko rinkimuose iškėlė tris kandidatus: dabartinį „aušriečių“ pirmininką Remigijų Žemaitaitį bei dvi jo pavaduotojas – Daivą Žebelienę ir Liną Šukytę-Korsakę.
Kaip Eltai anksčiau teigė „aušriečių“ vicepirmininkas Tadas Sadauskis, dauguma skyrių iškėlė dabartinio politinės jėgos lyderio R. Žemaitaičio kandidatūrą.
Pats partijos lyderis teigė sieksiąs antros kadencijos šiame poste bei pabrėžė, jog komandoje norėtų palikti didžiąją dalį dabartinių savo pavaduotojų.
ELTA primena, kad „Nemuno aušra“ buvo įkurta 2023 m. lapkričio mėnesį. Partijos pirmininko pareigas nuo tada užima R. Žemaitaitis.
Jo pavaduotojais šiuo metu yra Seimo nariai Robertas Puchovičius, T. Sadauskis, Kęstutis Bilius, L. Šukytė-Korsakė, D. Žebelienė, Daiva Petkevičienė.
„Nemuno aušra“ turi 35 skyrius skirtingose savivaldybėse.
