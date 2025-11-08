 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Nemuno aušra“ rinks naują partijos pirmininką

2025-11-08 08:45 / šaltinis: ELTA
2025-11-08 08:45

Šeštadienį vyks valdančiosios „Nemuno aušros“ partijos ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas, kur bus renkamas naujas partijos pirmininkas. 

„Nemuno aušra“ (nuotr. Elta)

Šeštadienį vyks valdančiosios „Nemuno aušros“ partijos ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas, kur bus renkamas naujas partijos pirmininkas. 

REKLAMA
0

Partijos skyriai pirmininko rinkimuose iškėlė tris kandidatus: dabartinį „aušriečių“ pirmininką Remigijų Žemaitaitį bei dvi jo pavaduotojas – Daivą Žebelienę ir Liną Šukytę-Korsakę.

Kaip Eltai anksčiau teigė „aušriečių“ vicepirmininkas Tadas Sadauskis, dauguma skyrių iškėlė dabartinio politinės jėgos lyderio R. Žemaitaičio kandidatūrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pats partijos lyderis teigė sieksiąs antros kadencijos šiame poste bei pabrėžė, jog komandoje norėtų palikti didžiąją dalį dabartinių savo pavaduotojų. 

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad „Nemuno aušra“ buvo įkurta 2023 m. lapkričio mėnesį. Partijos pirmininko pareigas nuo tada užima R. Žemaitaitis.

Jo pavaduotojais šiuo metu yra Seimo nariai Robertas Puchovičius, T. Sadauskis, Kęstutis Bilius, L. Šukytė-Korsakė, D. Žebelienė, Daiva Petkevičienė. 

„Nemuno aušra“ turi 35 skyrius skirtingose savivaldybėse.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų