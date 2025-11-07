 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Brokas pasiaiškino dėl skambučio Lukašenkos komandai

2025-11-07 16:53 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 16:53

iš pareigų penktadienį atsistatydinęs ir klausimų dėl skambučio Baltarusijos režimo lyderio Aliaksandro Lukašenkos komandai sulaukęs buvęs kultūros viceministras Aleksandras Brokas sako – viešojoje erdvėje aptariamas pokalbis buvo įrašytas be jo žinios, o dabar panaudotas kaip politinė provokacija.

Lukašenka nustatė kaltus dėl iš Baltarusijos skriejančių balionų (nuotr. SCANPIX)

0

A. Brokas iš pareigų atsistatydino po to, kai viešojoje erdvėje pasklido vaizdo įrašai apie tai, kaip jis ir „Respublikos“ redaktoriaus Vito Tomkaus sūnus Justinas Tomkus derino interviu su Baltarusijos autoritariniu prezidentu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„(Pokalbio su A. Lukašenkos komanda metu – ELTA) jaučiausi keistai, nes aplink sukiojosi jo (J. Tomkaus – ELTA) asistentė – vėliau supratau, kad ji turėjo ir papildomą užduotį – nufilmuoti šį pokalbį be mano žinios“, – savo „Facebook“ paskyroje penktadienį rašė A. Brokas.

„Jau tada nujausdamas, kad tokio pobūdžio provokacijos gali būti panaudotos ir politiniame kontekste, labai kritiškai įvertinau šią situaciją. Todėl pasirinkau nesivelti į jokias iniciatyvas, galinčias kelti reputacines rizikas ar būti interpretuojamas prieš valstybės interesus“, – teigė jis.

Anot kelias dienas dirbusio viceministro, J. Tomkų jis pažįsta seniai, su juo yra dirbęs keliuose kūrybiniuose projektuose, tačiau dabar šiuos ryšius yra nutraukęs.

„(J. Tomkus – ELTA) pakvietė susitikti ir, kaip visada entuziastingai, pristatė provokuojančią idėją, kurią norėjo įgyvendinti per savo žiniasklaidos kanalus, ir paprašė mano pagalbos techniniais klausimais. Tuo metu man tai atrodė absurdiška avantiūra“, – aiškino A. Brokas.

„Netrukus priėmiau sprendimą visiškai atsiriboti nuo Justino ir jo reklamos agentūros projektų. Mūsų keliai išsiskyrė ir daugiau niekada nesusikirto“, – tikino jis.

Vos pradėjęs eiti pareigas A. Brokas viešojoje erdvėje susilaukė kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu. Šis metodas laikomas pseudomokslu, o jį sukūrė astronomė iš Rusijos. 

Be to, ketvirtadienį paaiškėjo, jog jis jau po Krymo aneksijos lankėsi Rusijoje. Tiesa, jis pažymėjo, jog po 2014-ųjų ne vieną kartą į Rusiją vyko todėl, kad filmavo filmą, kritikuojantį minėtos valstybės režimą.

Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė savaitės pradžioje teigė iš specialiųjų tarnybų nesulaukusi jokių neigiamų indikacijų apie naująjį viceministrą.

ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.

Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.

Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

