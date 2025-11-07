 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
41
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Štai kiek uždirba Broko įkurtas institutas: už 120 eurų siūlo užauginti „smegenų stygą“

2025-11-07 14:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 14:15

Į viešumą iškilus prodiuserio Aleksandro Broko praeities detalėms, naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, ką veikia jo įkurtas Europos darnaus žmogaus institutas, skleidžiantis ritmologijos doktriną. 

Aleksandras Brokas (tv3.lt koliažas)

Į viešumą iškilus prodiuserio Aleksandro Broko praeities detalėms, naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, ką veikia jo įkurtas Europos darnaus žmogaus institutas, skleidžiantis ritmologijos doktriną. 

REKLAMA
41

Registrų centro duomenimis, institutas įkurtas 2015 m. Vilniuje. Vienu iš instituto įkūrėjų nurodytas A. Brokas.

Šią savaitę paskirtas kultūros viceministru, penktadienį A. Brokas pareiškė, kad traukiasi iš pareigų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Remiantis Registrų centru, 2024 m. Europos darnaus žmogaus institutas gavo 50 431 eurą pajamų ir tai yra 7 tūkst. eurų mažiau nei 2023 m., kai organizacija gavo 43 337 eurus.

REKLAMA
REKLAMA

98 procentus 2024 m. pajamų sumos sudarė pardavimai (institutas platina knygas, parduoda seminarus ir kt.), likę pinigai priskiriami kitos rūšies pajamoms.

REKLAMA

Atėmus sąnaudas ir mokesčius, 2024 m. institutas uždirbo 1627 eurus pelno, o užpernai patyrė 10 tūkst. eurų nuostolį.

Nuo 2019 m. institutui vadovauja Tatjana Bivainienė, kuri, kaip nurodoma, dirba po 2 val. per dieną ir gauna 555 eurų mėnesinę algą.

„Sodros“ duomenimis, šiuo metu institute dirba 2 apdrausti darbuotojai.

Ėmė pinigus ir mistines smegenų stygas

Kol internete dar buvo prieinama instituto svetainė ir feisbuko puslapis, žurnalistas Šarūnas Černiauskas pasidomėjo, ką siūlo ši organizacija.

REKLAMA
REKLAMA

„Kas tas Europos darnaus žmogaus institutas? Irgi pagooglinau, radau puslapį. O ten matau pasiūlymus užsiimt „širdies ir smegenų stygų auginimu“, kažką apie horoskopus, „teisingo atėjimo į žmoniją“ pamokas ir kažką, kas vadinasi „Lučiozinis slaptingasis vardas“.

Šitą bandžiau išgooglint atskirai – ir pasirodė, kad slaptingasis vardas toks slaptingas, kad nieko rast neišeina. Bet radau smegenų stygų parduotuvę! Vos už 120 euriukų galima įsigyti tokias stygas, kaip „Ukaz-Zakaz“, „Raskaz-Nakaz“ ar „Prikaz-Pokaz“, – vardijo Š. Černiauskas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Svetainėje rašoma, kad įsigijus vieną iš šių stygų „profesionalus ritmologas“ susisieks per artimiausias 3 darbo dienas po užsakymo. Smegenų stygos „Ukaz-Zakaz“ auginimo programa trunka 4,5 val.“, – teigiama aprašyme.

Yra ir brangesnių paslaugų, už kurias ritmologai iš žmonių ima ir po beveik pusę tūkstančio eurų.

REKLAMA

„Dar galima išleist 480 euriukų ir įsigyt „eksperto ritmopriemones“. Kas tos ritmopriemonės – neaišku, aprašo nėra“, – informavo Š. Černiauskas.

„O jeigu manote, kad viceministras ten nieko rimto neveikė – veikė. Pavyzdžiui, augino širdies stygas už 60 euriukų tesiekiančią „dalyvio investiciją“. Taip pat augino „Smegenų verslo stygas“ arba įrodinėjo neabejotinai mokslinę formulę „SVEIKATA+MEILĖ=PINIGAI“, – rašė žurnalistas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aleksandras Brokas, „Radastėja“ (tv3.lt koliažas)
Dar vienas šaltinis prakalbo apie Broko žingsnį į politiką: „Aš tai vertinčiau kaip vidurio amžiaus krizę“ (52)
Aleksandras Brokas (nuotr. asm. archyvo)
Sekta ir valdžia: viceministro Aleksandro Broko ryšiai su „Radastėja“ – ką žino VSD? (129)
Aleksandras Brokas (nuotr. asm. archyvo, BNS/Luko Balandžio, Facebook)
Veidoskaitos specialistas prabilo apie sektai priklausiusio Aleksandro Broko veidą: štai ką jis slepia (34)
Aleksandras Brokas (tv3.lt koliažas)
Prakalbo apie šokiruojančią kultūros viceministro Broko praeitį – iš sektos atėjo į valdžią: pasikeitė vardą į „galingesnį“ (155)

indeliai.lt

REKLAMA
Xe
Xe
2025-11-07 14:21
O pimpaIo padidinimo užkalbėjimais paslaugos neteikia? Nu ta pati styga - tik žemiau...
Atsakyti
G
G
2025-11-07 14:26
ZALUPĄ sau ant kaktos užsiaugink už 120...
Atsakyti
Nebeaktualu
Nebeaktualu
2025-11-07 14:23
Brokas jau pats išsibrokyjo...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (41)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų