Štai kiek uždirba Broko įkurtas institutas: už 120 eurų siūlo užauginti „smegenų stygą“

Registrų centro duomenimis, institutas įkurtas 2015 m. Vilniuje. Vienu iš instituto įkūrėjų nurodytas A. Brokas.
Šią savaitę paskirtas kultūros viceministru, penktadienį A. Brokas pareiškė, kad traukiasi iš pareigų.
Remiantis Registrų centru, 2024 m. Europos darnaus žmogaus institutas gavo 50 431 eurą pajamų ir tai yra 7 tūkst. eurų mažiau nei 2023 m., kai organizacija gavo 43 337 eurus.
98 procentus 2024 m. pajamų sumos sudarė pardavimai (institutas platina knygas, parduoda seminarus ir kt.), likę pinigai priskiriami kitos rūšies pajamoms.
Atėmus sąnaudas ir mokesčius, 2024 m. institutas uždirbo 1627 eurus pelno, o užpernai patyrė 10 tūkst. eurų nuostolį.
Nuo 2019 m. institutui vadovauja Tatjana Bivainienė, kuri, kaip nurodoma, dirba po 2 val. per dieną ir gauna 555 eurų mėnesinę algą.
„Sodros“ duomenimis, šiuo metu institute dirba 2 apdrausti darbuotojai.
Ėmė pinigus ir mistines smegenų stygas
Kol internete dar buvo prieinama instituto svetainė ir feisbuko puslapis, žurnalistas Šarūnas Černiauskas pasidomėjo, ką siūlo ši organizacija.
„Kas tas Europos darnaus žmogaus institutas? Irgi pagooglinau, radau puslapį. O ten matau pasiūlymus užsiimt „širdies ir smegenų stygų auginimu“, kažką apie horoskopus, „teisingo atėjimo į žmoniją“ pamokas ir kažką, kas vadinasi „Lučiozinis slaptingasis vardas“.
Šitą bandžiau išgooglint atskirai – ir pasirodė, kad slaptingasis vardas toks slaptingas, kad nieko rast neišeina. Bet radau smegenų stygų parduotuvę! Vos už 120 euriukų galima įsigyti tokias stygas, kaip „Ukaz-Zakaz“, „Raskaz-Nakaz“ ar „Prikaz-Pokaz“, – vardijo Š. Černiauskas.
Svetainėje rašoma, kad įsigijus vieną iš šių stygų „profesionalus ritmologas“ susisieks per artimiausias 3 darbo dienas po užsakymo. Smegenų stygos „Ukaz-Zakaz“ auginimo programa trunka 4,5 val.“, – teigiama aprašyme.
Yra ir brangesnių paslaugų, už kurias ritmologai iš žmonių ima ir po beveik pusę tūkstančio eurų.
„Dar galima išleist 480 euriukų ir įsigyt „eksperto ritmopriemones“. Kas tos ritmopriemonės – neaišku, aprašo nėra“, – informavo Š. Černiauskas.
„O jeigu manote, kad viceministras ten nieko rimto neveikė – veikė. Pavyzdžiui, augino širdies stygas už 60 euriukų tesiekiančią „dalyvio investiciją“. Taip pat augino „Smegenų verslo stygas“ arba įrodinėjo neabejotinai mokslinę formulę „SVEIKATA+MEILĖ=PINIGAI“, – rašė žurnalistas.