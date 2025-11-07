 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Oficialu: į kultūros ministres siūloma Vaida Aleknavičienė

2025-11-07 18:05 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 18:05

Valdantieji socialdemokratai į Kultūros ministerijos vadovės postą siūlo parlamentarės Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą, sako partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

Vaida Aleknavičienė. ELTA / Dainius Labutis

Valdantieji socialdemokratai į Kultūros ministerijos vadovės postą siūlo parlamentarės Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą, sako partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

0

Tai politikas patvirtino po penktadienio vakarą vykusio Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdybos posėdžio.

„Padiskutavę savo valdyboje, nusprendėme teikti Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą užimti kultūros ministro postą“, – po posėdžio žurnalistams sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Aleknavičienė jau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus. Politikė buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos davimo pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų. Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.

Spalio pradžioje LSDP taryba nutarė Kultūros ministeriją perimti iš „aušriečių“ savo atsakomybėn. Tuomet Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė teigė, kad V. Aleknavičienė būtų tinkamiausia kandidatė vadovauti šiai ministerijai.

Vis tik, jokia kandidatūra į kultūros ministrus iki šiol nebuvo pateikta. Premjerė kartojo, kad tą žada padaryti artimiausiu metu.

Po I. Adomavičiaus pasitraukimo, laikinai Kultūros ministerijai vadovauti paskirta švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Ji šią savaitę paskyrė tris viceministrus – Anną Kuznecovienę, Renatą Kurmin ir Aleksandrą Broką. Viešojoje erdvėje kelti klausimai apie jo patirtį dirbant ritmologu, skambučius Baltarusijos režimo atstovams bei galimą pažintį su „Nemuno aušros“ pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu. Penktadienį viceministras pranešė pasitraukiantis iš pareigų.

Tiesa, dėl padėties Kultūros ministerijoje protestus tęsia kultūros bendruomenė. Pasipiktinę rugsėjį įvykusiais socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainais, aktyvistai reikalauja atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.

