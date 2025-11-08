„Aušriečiams“ Vaidos Aleknavičienės kandidatūra į kultūros ministres „problemos nekelia“

„Vaidos Aleknavičienės paskyrimas į kultūros ministres mums asmeniškai problemos nekels jokios, bet visuomenei – taip. Pasitikėjimas pačiais socialdemokratais, manau, kad labai stipriai sušlubuos“, – žurnalistams šeštadienį tikino politikas.
Jis taip pat kėlė klausimą, ar socialdemokratės paskyrimas nuramins kultūros bendruomenę.
„Nepartinis kandidatas, aš manau, būtų buvęs daug geriau, daug teisingiau ir daug protingiau pačiai visuomenei“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
„Aš Vaidai Aleknavičienei noriu palinkėt, kad nuramintų bendruomenę, kad bendruomenė nustotų piketuot (...), linkiu pasidaryti auditus (...). Aš tikrai užduosiu klausimų Kultūros ministerijai, kaip jie planuoja pakeisti tam tikras taisykles, metodiką, pinigų skirstymą. Ir mes akivaizdžiai matysim, ar socialdemokratai yra už skaidrų pinigų panaudojimą“, – tikino Seimo narys.
Apie tai, jog bus siūloma V. Aleknavičienės kandidatūra penktadienio vakarą po partijos valdybos posėdžio pranešė socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Pastaroji formuojant premjerės Ingos Ruginienės kabinetą jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau socdemams įvykdžius ministerijų mainus su „Nemuno aušra“, buvo atšaukta iš pareigų.
Nuolatinio vadovo Kultūros ministerija neturi nuo spalio 3-iosios, kai iš pareigų pasitraukė „aušriečių“ deleguotas ministras Ignotas Adomavičius. Jis pareigas ėjo savaitę.
Šiuo metu laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo ministrė Raminta Popovienė, kuri šią savaitę paskyrė tris viceministrus.
Vienas iš jų – nepartinis Aleksandras Brokas – sukėlė diskusijų dėl ryšio su R. Žemaitaičiu, sąsajų su ritmologija. Penktadienį, po trijų dienų darbo, jis pranešė paliekantis pareigas.
Pats „aušriečių“ lyderis tikino A. Broko nepažinojęs, bet sakė jam paskambinsiantis paklausti atsistatydinimo priežasčių.
„Mano galva, bent jau, ką aš girdėjau, jo komentarus spaudoje, tai buvo tikrai geras viceministras. Nežinau, dėl ko čia taip reikėjo paskubėt ir priimti tokį sprendimą“, – kalbėjo jis.
Kiek anksčiau BNS jis yra sakęs, kad kultūros viceministrų komandą derino visa valdančioji dauguma.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Jie tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.
