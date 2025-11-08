 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Aušriečiams“ Vaidos Aleknavičienės kandidatūra į kultūros ministres „problemos nekelia“

2025-11-08 13:41 / šaltinis: BNS
2025-11-08 13:41

„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, jog socialdemokratų sprendimas į kultūros ministres siūlyti Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą „problemos nekelia“.

Vaida Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, jog socialdemokratų sprendimas į kultūros ministres siūlyti Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą „problemos nekelia“.

REKLAMA
0

„Vaidos Aleknavičienės paskyrimas į kultūros ministres mums asmeniškai problemos nekels jokios, bet visuomenei – taip. Pasitikėjimas pačiais socialdemokratais, manau, kad labai stipriai sušlubuos“, – žurnalistams šeštadienį tikino politikas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat kėlė klausimą, ar socialdemokratės paskyrimas nuramins kultūros bendruomenę.

REKLAMA
REKLAMA

„Nepartinis kandidatas, aš manau, būtų buvęs daug geriau, daug teisingiau ir daug protingiau pačiai visuomenei“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.

REKLAMA

„Aš Vaidai Aleknavičienei noriu palinkėt, kad nuramintų bendruomenę, kad bendruomenė nustotų piketuot (...), linkiu pasidaryti auditus (...). Aš tikrai užduosiu klausimų Kultūros ministerijai, kaip jie planuoja pakeisti tam tikras taisykles, metodiką, pinigų skirstymą. Ir mes akivaizdžiai matysim, ar socialdemokratai yra už skaidrų pinigų panaudojimą“, – tikino Seimo narys.

REKLAMA
REKLAMA

Apie tai, jog bus siūloma V. Aleknavičienės kandidatūra penktadienio vakarą po partijos valdybos posėdžio pranešė socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.

Pastaroji formuojant premjerės Ingos Ruginienės kabinetą jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau socdemams įvykdžius ministerijų mainus su „Nemuno aušra“, buvo atšaukta iš pareigų.

Nuolatinio vadovo Kultūros ministerija neturi nuo spalio 3-iosios, kai iš pareigų pasitraukė „aušriečių“ deleguotas ministras Ignotas Adomavičius. Jis pareigas ėjo savaitę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiuo metu laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo ministrė Raminta Popovienė, kuri šią savaitę paskyrė tris viceministrus.

Vienas iš jų – nepartinis Aleksandras Brokas – sukėlė diskusijų dėl ryšio su R. Žemaitaičiu, sąsajų su ritmologija. Penktadienį, po trijų dienų darbo, jis pranešė paliekantis pareigas. 

REKLAMA

Pats „aušriečių“ lyderis tikino A. Broko nepažinojęs, bet sakė jam paskambinsiantis paklausti atsistatydinimo priežasčių.

„Mano galva, bent jau, ką aš girdėjau, jo komentarus spaudoje, tai buvo tikrai geras viceministras. Nežinau, dėl ko čia taip reikėjo paskubėt ir priimti tokį sprendimą“, – kalbėjo jis.

Kiek anksčiau BNS jis yra sakęs, kad kultūros viceministrų komandą derino visa valdančioji dauguma.

REKLAMA

Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.

Jie tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vytautas Bruveris (nuotr. Elta)
Vytautas Bruveris: krizėje – ne tik Vyriausybė, bet ir visa valstybė
Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė atsakė, ką galvoja apie Broko praeitį ir sąsajas su ritmologija (22)
Kultūros bendruomenės protestas dėl kandidato į kultūros ministrus ir šios ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“. ELTA / Žygimantas Gedvila
Kultūros bendruomenė piktinasi: be ministro paskirti viceministrai – „politinis absurdas“ (8)
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Orestas Gurevičius
Paaiškino, kodėl smuko Žemaitaičio reitingai: „Net ir tiems, kurie jį rėmė, šie įvykiai pasirodė per daug“ (166)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų