 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Opozicijos atstovai siūlo nemažinti Kultūros ministerijos finansavimo ir daugiau remti žiniasklaidą

2025-11-08 09:24 / šaltinis: ELTA
2025-11-08 09:24

Seimo konservatoriai Vytautas Juozapaitis ir Vytautas Kernagis siūlo kitų metų biudžete nemažinti asignavimų Kultūros ministerijai ir padidinti Medijų rėmimo fondo finansavimą. 

Kultūros ministerija (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Seimo konservatoriai Vytautas Juozapaitis ir Vytautas Kernagis siūlo kitų metų biudžete nemažinti asignavimų Kultūros ministerijai ir padidinti Medijų rėmimo fondo finansavimą. 

REKLAMA
0

Jei Seimas pritartų jų įregistruotam pasiūlymui, 2026 m. biudžete Kultūros ministerijai būtų palikta ta pati suma, kuri buvo numatyta pernai patvirtintame 2025–2027 m. biudžete – 261,7 mln. eurų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal Seime svarstomą projektą, Kultūros ministerijai kitais metais planuojama skirti 255,7 mln. eurų. 

REKLAMA
REKLAMA

Medijų rėmimo fondą, palyginti su šiais metais, Seimo nariai V. Juozapaitis ir V. Kernagis siūlo didinti 5 mln. eurų. Jei Seimas pritartų, šiam fondui kitais metais būtų skirta 15,5 mln. eurų.

REKLAMA

Lietuva atsidūrusi pavojingoje geopolitinėje situacijoje ir suprantame būtinybę didinti krašto apsaugos finansavimą. Bet net ir valdančiosios daugumos kai kurių frakcijų atstovai pripažįsta kultūros lemiamą reikšmę tautos, valstybės atsparumui ugdyti“, – sako vienas iš pasiūlymo teikėjų V. Juozapaitis. 

Jo manymu, visiškai įmanoma, nemažinant krašto gynybos biudžeto, palikti pernai Kultūros ministerijai numatytą lėšų sumą.

REKLAMA
REKLAMA

Parlamentaras siūlo atsižvelgti į tai, kad, įvairių ekspertinių institucijų vertinimu, kitais metais prognozuojamas šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas sieks maždaug 2,8–3 proc.

Šiuo metu 2026–2028 m. laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai.

Po dviejų svarstymų parlamento posėdžių salėje biudžeto projektas turėtų būti priimtas iki gruodžio 23 d.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų