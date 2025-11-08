Opozicijos atstovai siūlo nemažinti Kultūros ministerijos finansavimo ir daugiau remti žiniasklaidą

Jei Seimas pritartų jų įregistruotam pasiūlymui, 2026 m. biudžete Kultūros ministerijai būtų palikta ta pati suma, kuri buvo numatyta pernai patvirtintame 2025–2027 m. biudžete – 261,7 mln. eurų.
Pagal Seime svarstomą projektą, Kultūros ministerijai kitais metais planuojama skirti 255,7 mln. eurų.
Medijų rėmimo fondą, palyginti su šiais metais, Seimo nariai V. Juozapaitis ir V. Kernagis siūlo didinti 5 mln. eurų. Jei Seimas pritartų, šiam fondui kitais metais būtų skirta 15,5 mln. eurų.
„Lietuva atsidūrusi pavojingoje geopolitinėje situacijoje ir suprantame būtinybę didinti krašto apsaugos finansavimą. Bet net ir valdančiosios daugumos kai kurių frakcijų atstovai pripažįsta kultūros lemiamą reikšmę tautos, valstybės atsparumui ugdyti“, – sako vienas iš pasiūlymo teikėjų V. Juozapaitis.
Jo manymu, visiškai įmanoma, nemažinant krašto gynybos biudžeto, palikti pernai Kultūros ministerijai numatytą lėšų sumą.
Parlamentaras siūlo atsižvelgti į tai, kad, įvairių ekspertinių institucijų vertinimu, kitais metais prognozuojamas šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas sieks maždaug 2,8–3 proc.
Šiuo metu 2026–2028 m. laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai.
Po dviejų svarstymų parlamento posėdžių salėje biudžeto projektas turėtų būti priimtas iki gruodžio 23 d.
