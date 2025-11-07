Plinta keistas Lukašenkos vaizdo įrašas: mojuoja kirviu užsidėjęs kepėjo kepurę

Tiek rusų, tiek baltarusių propagandistai didžiuojasi A. Lukašenkos sugebėjimais.
Rusų propagandos agentūra TASS pasidalijo šiuo vaizdo įrašu.
„Penktadienį Minsko srityje vyko IV malkų kapojimo čempionatas tarp žurnalistų ir spaudos tarnybų darbuotojų“, – rašoma pranešime.
Skelbiama, kad A. Lukašenka dalyvaudamas esą išreiškė solidarumą su 3,5 tūkst. čempionato dalyvių ir žiūrovų.
Vaizdo įraše A. Lukašenka dėvi kamufliažinę aprangą, neaiškią baltą kepurę.
Malkas Lukašenka skaldo jau ne pirmą kartą
Tai ne pirmas kartas, kai propagandistai skelbia malkas skaldančio A. Lukašenkos vaizdo įrašus. 2022 m. rudenį buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame A. Lukašenka teigė skaldantis malkas, kad europiečiai nesušaltų.
„Neleisime, Semionyčiau, Europai sušalti. Padėsim mūsų broliams“, – kapodamas malkas aiškino Baltarusijos diktatorius.
A. Lukašenkos režimas kaltinamas korupcija ir demokratijos laisvių ribojimu, migrantų krizės Europoje kėlimu, hibridinių atakų prieš Europą vykdymu.
A. Lukašenka yra ištikimas Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino bendražygis, Baltarusija ne kartą naudota atakoms prieš Ukrainą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!