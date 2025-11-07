 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Plinta keistas Lukašenkos vaizdo įrašas: mojuoja kirviu užsidėjęs kepėjo kepurę

2025-11-07 21:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 21:55

Buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame rodoma, kaip Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka kapoja malkas.

Aliaksandras Lukašenka (nuotr. stop kadras)

0

Tiek rusų, tiek baltarusių propagandistai didžiuojasi A. Lukašenkos sugebėjimais.

Rusų propagandos agentūra TASS pasidalijo šiuo vaizdo įrašu.

„Penktadienį Minsko srityje vyko IV malkų kapojimo čempionatas tarp žurnalistų ir spaudos tarnybų darbuotojų“, – rašoma pranešime.

Skelbiama, kad A. Lukašenka dalyvaudamas esą išreiškė solidarumą su 3,5 tūkst. čempionato dalyvių ir žiūrovų.

Vaizdo įraše A. Lukašenka dėvi kamufliažinę aprangą, neaiškią baltą kepurę.

Malkas Lukašenka skaldo jau ne pirmą kartą

Tai ne pirmas kartas, kai propagandistai skelbia malkas skaldančio A. Lukašenkos vaizdo įrašus. 2022 m. rudenį buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame A. Lukašenka teigė skaldantis malkas, kad europiečiai nesušaltų.

„Neleisime, Semionyčiau, Europai sušalti. Padėsim mūsų broliams“, – kapodamas malkas aiškino Baltarusijos diktatorius.

A. Lukašenkos režimas kaltinamas korupcija ir demokratijos laisvių ribojimu, migrantų krizės Europoje kėlimu, hibridinių atakų prieš Europą vykdymu.

A. Lukašenka yra ištikimas Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino bendražygis, Baltarusija ne kartą naudota atakoms prieš Ukrainą.

 

