  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Premjerė Inga Ruginienė šią savaitę vyks į Taliną

2025-11-12 09:54 / šaltinis: BNS
2025-11-12 09:54

Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė penktadienį su darbo vizitu lankysis Estijos sostinėje Taline, kur susitiks su šalies vadovais, trečiadienį pranešė Vyriausybės kanceliarija. 

Inga Ruginienė (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė penktadienį su darbo vizitu lankysis Estijos sostinėje Taline, kur susitiks su šalies vadovais, trečiadienį pranešė Vyriausybės kanceliarija. 

1

Skelbiama, kad vizito metu bus aptarti regioninio saugumo ir gynybos stiprinimo, bendradarbiavimo hibridinių grėsmių kontekste klausimai.

Taip pat bus kalbama apie pažangą įgyvendinant regioninius infrastruktūros projektus, paramą Ukrainai bei kitas aktualias temas.

Po susitikimo su Estijos ministru pirmininku Kristenu Michalu numatyta bendra spaudos konferencija.

Tai – pirmasis I. Ruginienės darbo vizitas Estijoje, jai pradėjus vadovauti Ministrų kabinetui. 

