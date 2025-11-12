Premjerė Inga Ruginienė šią savaitę vyks į Taliną

Skelbiama, kad vizito metu bus aptarti regioninio saugumo ir gynybos stiprinimo, bendradarbiavimo hibridinių grėsmių kontekste klausimai.
Taip pat bus kalbama apie pažangą įgyvendinant regioninius infrastruktūros projektus, paramą Ukrainai bei kitas aktualias temas.
Po susitikimo su Estijos ministru pirmininku Kristenu Michalu numatyta bendra spaudos konferencija.
Tai – pirmasis I. Ruginienės darbo vizitas Estijoje, jai pradėjus vadovauti Ministrų kabinetui.
