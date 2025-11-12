Vėžėjai atkirto į Ruginienės pastabą: jokio aiškaus signalo nebuvo dėl sienos su Baltarusija uždarymo

„Pas mus nebuvo galimybės pasiruošti. Mes šitomis kryptimis sėkmingai dirbame nuo 1990-ųjų, o valdžios atstovai argumentuoja, kad įspėjimas buvo tai, kad Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) buvo anksčiau sieną uždariusi keliom valandom, bet tokie dalykai – nėra įspėjimai. Jokio aiškaus signalo nebuvo. Galbūt reikėjo aiškiai pasakyti, kad mes uždarysime sieną ir jei turite turto Baltarusijoje – pasiruoškite viską susigrąžinti“, – Eltai komentavo O. Tarasovas.
„Kaip mūsų reakcija gali būti emocinė, kai eina tiesioginiai pinigų praradimai ir reikia mokėti didžiulius pinigus už stovėjimą Baltarusijos aikštelėse. Dabar reikia sumokėti po 120 eurų už kiekvieną vilkiką per dieną – įmonės, kurios turi po 10 ar 20 ten užstrigusių sunkvežimių, joms per dieną reikia mokėti po 1 tūkst.–2 tūkst. eurų“, – tikino jis.
Anksčiau vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius ir Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas yra sakę, kad Baltarusijos nustatyta 120 eurų per dieną kaina vilkikų stovėjimui yra paprasčiausia spaudimo priemonė ir visiškai neadekvati.
„Vežėjai tikrai tiek moka. Turiu dokumentus, Baltarusijoje yra kainininkai, kurie oficialiai ir su antspaudais yra nustatę kainą už lietuviškų transporto priemonių stovėjimą ir saugojimą – 100 eurų, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio (PVM), kuris yra apie 20 proc.“, – teigia vienas iš „Linavos“ vadovų.
„Ar valdžia nežinojo, kad ten (Baltarusijoje – ELTA) yra labai daug lietuviško turto, ar tai visai nebuvo apskaičiuota? Jeigu mūsų neįspėjo, gal tai buvo sąmoningai, kad Lietuvos verslas ten paliktų savo turtą?“, – klausia asociacijos viceprezidentas.
„Linava“ anksčiau buvo užsiminusi, kad jei nebus atidaryta siena su Baltarusija ir nebus realių Vyriausybės sprendimų, vežėjai svarstys protesto akcijų scenarijų tiek Lietuvoje, tiek Briuselyje.
Kaip jau skelbta, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė mano, kad valdžia siuntė pakankamai aiškius signalus, kad siena su Baltarusija gali būti uždaryta, o vilkikų verslai – turėjo galimybę įsivertinti rizikas. Jos manymu, dabartinė vežėjų emocinė reakcija į susidariusią situaciją nėra sąžininga.
ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Anksčiau vidaus reikalų ministras teigė, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
Anksčiau skelbta, kad A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.