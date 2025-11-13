Ruginienė: pirmiausiai Baltarusijos sprendimas, tada – Lietuvos

„Tikrai visi diplomatiniai kanalai yra įveiklinti spręsti situaciją. Ir sienos su Baltarusija nėra uždarytos šiaip sau – jos uždarytos dėl hibridinės atakos. Kai tik turėsime patikinimą iš Baltarusijos pusės, kad atakos suvaldytos ir problemų šiuo klausimu neturime, mes priimsime sprendimą atidaryti sieną“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė premjerė.
„Mes nesiderame. Mes aiškiai siunčiame žinutę, kad sienos yra uždarytos dėl įvykusių hibridinių atakų. Kai tik šitas procesas užsibaigs ir kai tik Baltarusijos pusė patikins, kad šitas procesas nebus tęsiamas, mes atitinkamai irgi priimsime pozityvius sprendimus“, – akcentavo Vyriausybės vadovė.
I. Ruginienė pripažįsta, jog daugiau pozityvių ženklų iš Baltarusijos pusės pastebima jau ir pastarosiomis dienomis.
„Tikrai yra pozityvių ženklų (…). Oro uostai neuždaromi taip, kaip buvo pradžioje, veikimo algoritmas yra pakankamai gerai ir sklandžiai suderintas ir veikia. Ir tų balionų kiekis nėra toks didelis, kaip anksčiau fiksuodavome (…). Pozityvių ženklų yra, bet dar reikia padirbėti“, – tikino premjerė.
Minskas grasina įstrigusiems Lietuvos vėžėjams
Lietuvai ieškant sprendimų, kaip grąžinti Baltarusijoje įstrigusius vilkikus, Minskas skelbia, kad apie tūkstantį jų jau perkelta į paskirtas aikšteles, o dar 220 vairuotojų ieškoma – mašinų nenugabenus į nurodytas vietas jiems grasinama sankcijomis.
„Lietuvos sunkvežimiai, likę Baltarusijoje, kurių išvykimas į Lietuvą nuo lapkričio 10 dienos yra draudžiamas, kol Lietuva neatidarys sienos su Baltarusija, buvo perkelti į saugias vietas“, – Baltarusijos valstybinei naujienų agentūrai „Belta“ pranešė Baltarusijos valstybinis muitinės komitetas.
Skelbia, kiek perkelta į aikšteles
„Belta“ skelbia, kad 1045 sunkvežimiai jau perkelti į aikšteles prie sienos su Lietuva: 102 – prie Kamenyj Log, 166 – prie Benekainių, 348 – prie Kotlovkos ir 429 – prie Berestavicos, o jų vairuotojams leidžiama išvykti iš Baltarusijos.
Anot „Belta“, daugiau nei 220 Lietuvos vilkikų, iš kurių 140 stovi keliuose netoli pasienio punktų, vairuotojams, nesilaikantiems įpareigojimo nuvykti į paskirtas vietas, bus taikomos maksimalios administracinės sankcijos.
Autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka pirmadienį nurodė, kad už kiekvieną stovintį Lietuvos sunkvežimį bus imamas 120 eurų mokestis už dieną, o nesumokėjus mašinos bus konfiskuotos.
„Linava“ nusprendė neprotestuoti dėl situacijos Baltarusijos pasienyje, vėl kreipsis į Vyriausybę
Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ kongresas trečiadienį nusprendė atsisakyti anksčiau planuoto protesto dėl Baltarusijos pasienyje užstrigusių vilkikų.
„Asociacija nenori protestais siūbuoti valstybės laivo šiuo įtemptu metu, tačiau nuoširdžiai prašo Vyriausybės kuo greičiau išspręsti pasienio krizę, kuri kelia grėsmę Lietuvos vežėjų veiklai ir šalies ekonominiam stabilumui“, – ketvirtadienį pranešė „Linava“.
Tiesa, asociacijos kongreso nariai priėmė rezoliuciją, kuria toliau ragina Ministrų kabinetą imtis veiksmų, parengti kompensavimo mechanizmus nukentėjusioms įmonėms ir sudaryti galimybę nepertraukiamai keliauti per Lietuvos ir Baltarusijos pasienio punktus.
„Linava“ taip pat norėtų, jog būtų suburta nuolatinė darbo grupė, kurioje dalyvautų asociacijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) ir Vyriausybės atstovai Baltarusijos klausimams ateityje spręsti.
ELTA primena, kad atsižvelgdama į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra teigęs, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
Lietuvos vežėjų atstovai yra užsiminę, kad jei nebus atidaryta siena su Baltarusija ir nebus realių Vyriausybės sprendimų, jie svarstys protesto akcijų galimybę tiek Lietuvoje, tiek Briuselyje. Jų teigimu, Lietuvos valdžia aiškiai neįspėjo apie sienos su Baltarusija uždarymą.
Savo ruožtu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė mano, jog valdžia siuntė pakankamai aiškius signalus, kad siena su Baltarusija gali būti uždaryta, o vilkikų verslai – turėjo galimybę įsivertinti rizikas. Jos manymu, dabartinė vežėjų emocinė reakcija į susidariusią situaciją nėra sąžininga.
Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!