Krizė po krizės – ar Ingos Ruginienės Vyriausybė grimzta vis giliau?

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Mykolo Romerio universiteto politologai Rima Urbonaitė ir Vytautas Dumbliauskas.
Gerbiama Rima, Vyriausybėje krizė po krizės, situacijos dėliojasi įvairiai ir dabar, nesugalvojusi, ką daryti dėl kontrabandinių balionų, kaip sustabdyti, Vyriausybė jau turi spręsti Baltarusijos pasienio klausimą, įstrigusių vilkikų problemą. Kaip vertinate?
R. Urbonaitė: Visomis galimybėmis. Iš kitos pusės, aišku, nori ir kad mums būtų kuo nepatogiau ir kuo blogiau, tai ir tie kontrabandiniai balionai – neapsimeskime, kad čia yra tiktai viso labo nekalta kažkieno kontrabanda.
Akivaizdu, kad mes puikiai suprantame, kad apie tą problemą Lukašenka žino ir galbūt netgi yra iš dalies tos problemos ir autorius arba prisidedantis prie jos. Aš manau, kad ten tikrai buvo labai smagu visiems stebėti, kaip yra uždaromas mūsų Vilniaus oro uostas ir tikrai jie dėl to net nesuko sau galvos, nors mūsų premjerė vienu metu kalbėjo apie tai, kaip reikėtų Lukašenkai susirūpinti.
Man atrodo, ne vienas čia šyptelėjo, kad na, tikrai po tokių paraginimų Lukašenka nesusirūpins. Kaip mes matome, iš esmės toliau drama yra vystoma, eskaluojama. Mes uždarėme sieną, natūralu, jis pamatė kitą galimybę ir ta kita galimybe naudojasi.
Aš sakyčiau, kad čia jeigu būtų labai lengvi sprendimai, tai mes tikrai galbūt ir visą tai padarytume, bet sprendimų lengvų, tiesą sakant, nėra ir su tais iššūkiais susiduria jau ne pirma Vyriausybė, ir manau, kad galbūt ir ne paskutinė.
Klausimas tik dabar toks: ar ši 20-oji Ingos Ruginienės Vyriausybė turi planą, ar labiau yra tik tokia reakcija į tai, kas jau įvyko, ar vis dėlto jie planuoja, kaip toliau situaciją dėlioti, nes daugiau mažiau irgi gali galbūt ir nuspėti Lukašenkos galimus veiksmus ir koks mūsų tas bus veikimas. Aš sakyčiau, mes neproaktyvūs esame, daugiau turbūt reaktyvūs paskutiniu metu.
Ir tas klausimas, ar yra planas, mano galvoje sukasi. Iš to, ką aš dabar matau, sakyčiau, taip. Plano labai konkretaus turbūt nėra arba jis atsiranda paraleliai su vis atsirandančiomis naujomis problemomis ir tik tokiu būdu pildosi. Bet kad planas būtų ilgalaikis ir strategiškai toli matantis, aš to apraiškų daug nematau.
Gerbiamas Vytautai, kaip jums atrodo, kaip sekasi Vyriausybei tvarkytis?
V. Dumbliauskas: Aš pritariu Rimai, ir gal pratęsdamas arba pridėdamas savotiškai, kad čia gal problema, jog tokios strategijos neturi ir pats Lukašenka, ir pats Putinas. Bent jau visi analitikai, kurie analizuoja Rusiją ir Putino režimo veiksmus, pabrėžia, kad strategijos nėra. Praktiškai vien taktiniai dalykai ir priklausomai nuo situacijos jie priima sprendimus.
Aš manau, kad gal ir net šiuo atveju žiūrint iš mūsų pusės, ar įmanoma kažkokia strategija, kai mes turime priešais priešininką, kuris tokios strategijos neturi. Apskritai, bendra strategija yra kenkti Europos Sąjungai ir NATO organizacijai, o viską lemia taktika.
Paskui jie pamatė, kad yra tokie balionai. Taigi, tie balionai, sako, skrenda jau pusantrų metų ar gal daugiau. Dar prie Šimonytės Vyriausybės jau jie skraidė ir niekas apie tai nekalbėjo, ir buvo saugu skristi.
Kažkodėl matyt dabar jie pastebėjo, kad galima panaudoti kontrabandą. Ji visą laiką buvo, kadangi tai naudinga Lukašenkos režimui. Juk pinigai – nelegalūs pinigai. Mūsų rūkoriai sumoka už tas cigaretes, ir jų pilna, pavyzdžiui, mano gimtajame Alytuje – visi rūko baltarusiškas cigaretes.
Čia būtent, kad nėra tokios aiškios strategijos iš tos pusės. Šiaip strategija yra kenkti, o taktika priklauso nuo to, ką jie darys. Iš tikrųjų mes tik reaguojame, apskritai, visa Europos Sąjunga tik reaguoja.
Jeigu taip jau sąžiningai kalbėti, tai čia ne vien mūsų Vyriausybės kaltė ar problema. Visa Europos Sąjunga ir NATO iš esmės yra tik reaguojantys, o aktyvioje pusėje yra Putinas – jis tampo už virvučių. Šitoje situacijoje mes tik galime konstatuoti, kad bus reakcija. Kokia ji bus, neaišku, bet panašu, kad šitai Vyriausybei nelinksma.
Kaip jums atrodo Vyriausybės pasakymai, kai ilgą laiką nesugebėjo ar nenorėjo įvardyti, kad tai yra hibridinė ataka su tais kontrabandiniais balionais?
V. Dumbliauskas: Tikriausiai baimė pradžioje pavadinti daiktus savais vardais. Tai vėl tas pats: baimė sukausčiusi visą Europos Sąjungą, visą biurokratiją Briuselyje – jie bijo pavadinti karą karu, ilgai bijojo.
Bandė, tikėjosi, kad Putinas ateis į protą, kad jam neapsimoka, žodžiu, visi tokie dalykai, nesupranta Rusijos. Tiesiog, matyt, gyvenimas priverčia iš tos baimės zonos išeiti, bandyti kažką pasakyti drąsiau. Tai čia privers, bet vėl tik reagavimas, tik reakcija. Viskas pavėluota, viskas iš paskos.
Visuomenė vis labiau nepatenkinta Vyriausybės darbu – ką rodo tokie reitingai ir naujausia žmonių nuomonė?
R. Urbonaitė: Tikrai kuo labai pasigirti nėra. Šiaip, aišku, pačios partijos reitingai nėra blogi, bet akivaizdu, kad partija nelabai sugeba deleguoti autoritetą visuomenėje turinčius ministrus pirmininkus ir nesugeba suformuoti vykdomosios valdžios, kuri taip pat turėtų pakankamą visuomenės palankumą.
Pasižiūrėjau 2024 metų „Spinter“ reitingus darytus, 2024 metais rugsėjį, beje, prieš pat rinkimus, kai jau tikrai būna ta stadija, kai visi labai nori valdžios, o jau baigianti kadenciją valdžia yra tiek jau visiems įsišventusi, tai turiu pasakyti, kad Šimonytės Vyriausybės reitingai, tai yra tas vertinimas žmonių, kurie vertina teigiamai arba labiau teigiamai, buvo didesnis nei dabartinės Ruginienės 20-osios Vyriausybės.
Tai reiškia, baigianti kadenciją Šimonytės Vyriausybė buvo vertinama geriau negu tik pradedanti darbą Ruginienės Vyriausybė, kas yra paradoksalu, bet ar tam yra priežasčių? Taip, aš manau, kad tam priežasčių yra pakankamai, nes tokio Vyriausybės formavimo XXI amžiuje turbūt nelabai turėjome.
Nenoriu lįsti į tą pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį dėl to, kad tuo metu labai logiškas yra chaotiškumas, griuvimai Vyriausybių vien dėl to, kad tai yra pirmasis nepriklausomos demokratinės valstybės dešimtmetis, kur tas nestabilumas perėjimo laikotarpiu turbūt nieko neturėtų stebinti.
Bet dabar ką mes turime ir kokiu principu formuojama Vyriausybė, kaip ji formuojama, turiu pasakyti, mes tikrai dar to nematėme. Mes matėme, kokius kandidatus praleidžia ta pati ministrė pirmininkė ir prezidentas. Tai natūralu, kad čia labai pasigirti kuo nėra.
Visą „Dienos pjūvio“ laidą kviečiame žiūrėti vaizdo įraše, esančiame teksto pradžioje.
gal jau užteks beprotnamių žsidimų