  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šiąnakt iš Baltarusijos į Lietuvą skrido ir dronas, ir balionai: skelbia skaičius

2025-11-11 12:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-11 12:34

Naktį iš pirmadienio į antradienį bei antradienį ryte buvo perimti 8 iš Baltarusijos į Lietuvą skridę oro balionai su, pirminiais duomenimis, daugiau kaip 13 tūkst. pakelių kontrabandinių rūkalų. Be to, šią naktį pasieniečiai nutupdė ir iš Baltarusijos įskridusį, įtariama, kontrabandininkų droną.

Šiąnakt iš Baltarusijos į Lietuvą skrido ir dronai, ir balionai: skelbia skaičius (nuotr. VSAT)
4

1

Beveik visais atvejais balionai su kontrabanda perimti pagal pasieniečių kriminalinės žvalgybos informaciją, vieną siuntą aptiko policija, praneša VSAT.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Du tokie oru skraidintų rūkalų perėmimo atvejai fiksuoti Šalčininkų rajone, likusieji – Varėnos. Kaip įprasta, prie visų krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai. Juos kontrabandininkai naudoja savo siuntų vietoms sekti.  

Ikiteisminis tyrimas

Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą. 

Šalčininkų rajone naktį iš pirmadienio į antradienį Tribonių užkardos pasieniečiai dar fiksavo iš Baltarusijos įskridusį droną. VSAT pareigūnai žaibiškai panaudojo turimą antidroninę įrangą ir paveikę skraidyklės valdymą ją nutupdė ant žemės. Paaiškėjo, kad tai buvo savadarbis kontrabandininkų dronas. Juo skraidintas krovinys tamsoje iškart nebuvo rastas, paieškos tęstos antradienį prašvitus. 

Perimti balionai ir dronas iš Baltarusijos
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Perimti balionai ir dronas iš Baltarusijos

Iš viso šiemet jau perimti 564 oro balionais iš Baltarusijos į Lietuvą skraidinti rūkalų kroviniai. Standartinis tokios siuntos dydis yra 3 baltarusiškų cigarečių dėžės, t. y. 1 500 pakelių, nors pasitaiko tiek mažesnių, tiek didesnių siuntų. Paprastai prie jų būna pritvirtinti GPS įrenginiai. 

Pernai per visus metus buvo 226 atvejai, kai sulaikytos oro balionais iš Baltarusijos skraidintos nelegalios cigaretės. 2022 m. tokio kontrabandos skraidinimo balionais atvejų nebuvo, o 2023 m. fiksuoti 3 tokie bandymai. 

Skaičiuojant šiemet pamėnesiui, lapkritį yra perimta 14 oro balionų su cigaretėmis ir GPS įrenginiais, spalį – 70, rugsėjį – 68, rugpjūtį – 33, liepą – 62, birželį – 17, tai buvo mažiausias toks skaičius. Gegužę pasieniečių sandėliuose atsidūrė 69 balionai su cigaretėmis ir GPS, balandį – 46, kovą – 77 (tai buvo rekordinis šiemet mėnuo), vasarį – 45, sausį – 63. 

Šiemet pasieniečiai nutupdė ir 52 kontrabandininkų dronus. Jais iš Baltarusijos į Lietuvą taip pat skraidinami nelegalūs rūkalai. Pernai perimti 54 tokie dronai su kontrabanda. 

Šiemet dronais ir oro balionais iš kaimyninės šalies buvo skraidinta ir į pasieniečių sandėlius pateko daugiau kaip 1,3 mln. pakelių cigarečių, o iš viso VSAT pareigūnai šiemet jau yra sulaikę apie 4 mln. nelegalių pakelių. 

Be to, pasieniečiai šiemet sulaikė 103, įtariama, su oro keliu gabenta kontrabanda susijusis asmenis.  Pernai tokių buvo 46. 

Praėjusios savaitės duomenimis, po kontrabandos gabenimo oro balionais atvejų tyrimų į teismus buvo perduota 18 bylų. Viso išnagrinėta 12 bylų, kitos yra nagrinėjamos. Teismai  kaltais pripažino 18 asmenų. Buvo skirtos 5 laisvės atėmimo bausmės, tarp jų – ir 2 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimas. Tokių bausmių vidurkis yra 1 metai ir 5 mėnesiai. Išteisintų asmenų nebuvo. Dar 26 asmenys buvo apklausti specialiųjų liudytojų statusu. 

Piniginės baudos nuteistiesiems skirtos nuo 1300 iki 19 400 eurų. Tarp jų buvo 17 200 eurų, 11 800 eurų, nemažai tarp 5800 ir 8000 eurų baudų. Iš viso paskirta baudų už daugiau kaip  111 tūkst. eurų. 

Kaltais pripažintųjų ir skirtų bausmių statistika augs, nes šiuo metu dar vykdomi 22 tokie ikiteisminiai tyrimai ir yra nustatyta 50 įtariamųjų. 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

