TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Lietuva vėl kreipėsi į Minską dėl leidimo įvažiuoti vilkikams

2025-11-11 10:54 / šaltinis: BNS
2025-11-11 10:54

Lietuvai dar kartą kreipusis į Minską, kad jos įmonių vilkikai būtų įleisti į šalį per Vyriausybės  laikinai uždarytus Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) teigia dar laukianti atsakymo į prašymą. 

Vilkikai. Irmanto Sidarevičiaus (ELTA) nuotr.

2

VSAT atstovas Giedrius Mišutis BNS sakė, kad tarnybos vadas Rustamas Liubajevas pirmadienio vakarą kreipėsi į Baltarusijos vyriausiąjį sienos su Lietuva įgaliotinį.  

„(Kreipėsi – BNS) vyriausiasis sienos įgaliotinis, kuris yra tarnybos vadas. Ir atitinkamai iš Baltarusijos pusės yra irgi vyriausiasis sienos su Lietuva įgaliotinis, vadovauja ten. Tas raštas jam yra išėjęs, atsakymo kol kas nėra gauta“, – antradienį BNS teigė G. Mišutis.

Tai jau antras kartas, kada Lietuva kreipiasi į Baltarusijos institucijas dėl leidimo Lietuvos vilkikams grįžti namo. Praėjusią savaitę buvo kreiptasi dėl Šalčininkų punkto atvėrimo tik Lietuvoje ir ES registruotiems krovininiams automobiliams, tačiau Baltarusija to padaryti nesutiko.

„Kreipimasis buvo iš pradžių siųstas sienos įgaliotinių lygmenyje, tai yra rinktinės vadui, sienos įgaliotiniam. Tai yra institutas, veikiantis prie visų sienų – ir su Rusija, Lenkija, Latvija. Sienos įgaliotiniai skirti aiškintis nestandartines situacijas, incidentus“, – teigė G. Mišutis.

G. Mišutis patikino, kad nuo pirmadienio ryto, kai po 9 val. į Lietuvą per Medininkų punktą dar įvažiavo du Lietuvos vilkikai, daugiau jų šalies nepasiekė.

„Dėl techninių priežasčių jie dar įvažiavo (...), bet po 9 val. jų (Baltarusija – BNS) jau nebeleido“, – BNS sakė G. Mišutis.

BNS rašė, kad Baltarusija nesiruošia atverti punktų, kol Lietuva neatidarys sienų, o autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka pirmadienį nurodė, kad už kiekvieną stovintį Lietuvos sunkvežimį bus imamas 120 eurų mokestis už dieną, nesumokėjus mašinos bus konfiskuotos.

Vyriausybė nusprendė mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija Medininkų pasienio punkte taikant kai kurias išimtis. 

