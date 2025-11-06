 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kontrabandą 29-erių mažeikiškė slėpė automobilyje ir sodyboje: kiekis pribloškia

2025-11-06 16:45 / šaltinis: ELTA
Mažeikių rajone esančioje sodyboje ir automobilyje „BMW X3“ pasieniečiai rado 47,3 tūkst. nelegalių cigarečių.

Mažeikiškės automobilyje ir sodyboje VSAT aptiko beveik 250 tūkst. eurų vertės nelegalių cigarečių (nuotr. VSAT)

0

Tokio krovinio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, yra beveik 250 tūkst. eurų.

Antradienį Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus ir Palangos pasienio užkardos pareigūnai apsilankė viename Mažeikių rajono kaime. Pasieniečiai jau turėjo informacijos, kad čia gali būti slepiamas nelegalus krovinys. VSAT pareigūnai atvyko, kai 29-erių mažeikiškė iš priestato į automobilį „BMW X3“ nešė kartoninę dėžę su cigaretėmis.

Patikrinę „BMW X3“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais, pasieniečiai rado 938 pakelius cigarečių „Winston Blue“ ir „Marlboro Gold“ be akcizo ženklų, skelbia VSAT.

Tęsdami tyrimą, VSAT pareigūnai atliko kratą  sodybos pagalbinėje patalpoje. Ten jie aptiko 46 tūkst. 377 pakelius cigarečių „Marlboro Gold“, „Marlboro“, „Winston Blue“ ir „Marlboro Gold Original“ be banderolių.

Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Sulaikyta mažeikiškė po apklausos buvo paleista, paskyrus jai kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

Automobilis ir cigaretės laikinai saugomi VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Uosto pasienio užkardoje.

Šiemet pasieniečiai jau sulaikė daugiau kaip 3,9 mln. pakelių kontrabandinių cigarečių – 2,8 karto daugiau nei per visus 2024 metus. 51,7 proc. sulaikytų cigarečių į Lietuvą buvo atgabenta iš Latvijos, 48 proc. – iš Baltarusijos.

Pasaulyje gerai žinomų markių cigaretės gaminamos Latvijoje veikiančiuose pogrindiniuose fabrikuose, kurių jau ne vieną pareigūnai likvidavo. Neatmetama, kad Mažeikių rajone sulaikyti rūkalai be banderolių taip pat galėjo atkeliavo iš kaimyninės šalies.

