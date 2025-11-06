 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tauragės rajone pareigūnai demaskavo kontrabandos vežėją

2025-11-06 15:46 / šaltinis: BNS
2025-11-06 15:46

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai toliau aktyviai kovoja su neteisėta akcizinių prekių apyvarta.

Tauragės rajone pareigūnai demaskavo kontrabandos vežėją (nuotr. Policijos)
3

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai toliau aktyviai kovoja su neteisėta akcizinių prekių apyvarta.

REKLAMA
0

Lapkričio 6 d. apie 9.55 val. Tauragės rajone, Leoniškės kaimo ribose, policijos pareigūnai patikrinimui sustabdė 1988 m., gimusio vyro vairuojamą automobilį Audi A4“. Tikrinant pateiktus dokumentus pareigūnai pastebėjo, kad automobilio salono gale uždengtas neaiškus krovinys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tauragės rajone pareigūnai demaskavo kontrabandos vežėją
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tauragės rajone pareigūnai demaskavo kontrabandos vežėją

Po juo rastos 3 dėžės kontrabandinių cigarečių, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Dar 4 dėžės tokių pačių cigarečių buvo sukrautos ir automobilio bagažinėje. Patikrinimo metu transporto priemonėje iš viso buvo rasta ir paimta 4 500 pakelių cigarečių „Marlboro Gold“, nepaženklintų lietuviškomis banderolėmis, kurių vertė viršija 22 tūkst. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal  Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 199-2 str. 2 d. – dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Policija primena, kad kontrabandos ir neteisėtos akcizinių prekių apyvartos prevencija yra vienas iš policijos prioritetinių veiklos krypčių. Pareigūnai ragina visuomenę būti pilietiškais ir pranešti apie pastebėtus galimus pažeidimus policijai telefonu 112.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų