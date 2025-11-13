Teigia, kad visuomeninė elektra nuo sausio turėtų brangti dviem centais

„Populiariausias (vienos laiko zonos tarifas – BNS), jis maždaug galėtų būti apie 22,5 cento (su PVM – BNS), o pažeidžiamiems (vartotojams – BNS) – 18 centų. Būtent tarp tų kainų – standartinio reguliuojamo (tarifo – BNS) ir pažeidžiamų yra 4 centų (su PVM – BNS) skirtumas, šiek tiek daugiau“, – BNS sakė R. Pocius.
Pasak jo, tarifas pažeidžiamiems vartotojams sumažės dėl Vyriausybės trečiadienį priimto sprendimo iš perteklinių rinkos pajamų sumažinti jiems tiekiamos elektros kainą 1,8 cento už kWh (be PVM), be to, dar apie 1,2 cento ji sumažės bendrovei „Ignitis“ nutarus šiuos vartotojus elektra aprūpinti iš savo saulės ir vėjo parkų, kurių elektra yra pigesnė.
„Mes pasiūlėm Vyriausybei (...) ir Vyriausybė numatė, kad kitiems metams pažeidžiamiems vartotojams bus paskirstyta apie 2,6 milijono eurų pagal tai, kiek jie suvartoja elektros energijos, tai turėtų įtakos maždaug 1,8 cento kilovatvalandei kainos mažėjimui“, – BNS aiškino R. Pocius.
„Kainos mažinimui pažeidžiamiems vartotojams teigiamos įtakos turi ir „Ignitis“ elektros energijos pirkimo portfelio sudėliojimas, nes „Ignitis“ planuoja kitiems metams pilnai 100 proc. juos elektros energija aprūpinti iš savo atsinaujinančių generavimo pajėgumų, tai yra saulės ir vėjo“, – teigė VERT vadovas.
„Būtent tų dviejų dedamųjų komponentė ir leidžia turėti tą mažesnę kainą pažeidžiamiems vartotojams, palyginus su reguliaria visuomenine elektros energijos kaina“, – pridūrė R. Pocius.
Pasak jo, visiems kitiems vartotojams visuomeninė elektros kaina, preliminariais skaičiavimais, didėtų dviem centais – nuo 20,5 cento iki 22,5 cento už kWh.
R. Pocius pabrėžė, kad tai yra tik preliminarūs skaičiai, o galutinius visuomeninio tiekimo tarifus VERT paskelbs lapkričio pabaigoje.
BNS 2023 metais rašė, kad ES ministrų 2022 metais patvirtinta pasidalijimo perteklinėmis elektros gamintojų pajamomis tvarka numatė 180 eurų už megavatvalandę (MWh) kainos „lubas“, kurios galiojo nuo 2021 metų gruodžio iki 2022 metų birželio pabaigos. Pagal ją Lietuvos elektros gamintojai į šalies biudžetą sumokėjo beveik 13 mln. eurų perteklinių pajamų, gautų iš prekybos elektra.
BNS rašė, kad Vyriausybė trečiadienį nusprendė dalį šių pajamų panaudoti nuo kitų metų 1,8 cento sumažinant elektros kainą pažeidžiamiems vartotojams.
2026–2029 metais tam bus panaudota iš viso 12,8 mln. eurų: kitąmet – 2,6 mln. eurų, o 2027–2029 metais – atitinkamai 2,94 mln., 3,4 mln. ir 3,9 mln. eurų.
Energetikos ministerija prognozuoja, kad 2026 metais pažeidžiamų vartotojų skaičius sieks 145 tūkst., 2027-2029 metais – apie 160–190 tūkstančių.
Visuomeninį tiekimą užtikrina valstybės valdoma elektros tiekėja „Ignitis“, jį iki 2030 metų gali gauti smulkūs ir pažeidžiami vartotojai – neįgalieji, pensininkai, socialiai remtini bei kiti teisę į socialinę paramą turintys žmonės.
VERT rugsėjo duomenimis, visuomeninio tiekimo vartotojų šalyje buvo 438,3 tūkst., arba 12 proc. visų vartotojų.