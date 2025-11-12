Šiems elektros vartotojams siunčia žinia – sumokėsite mažiau

Tokiam Energetikos ministerijos siūlymui trečiadienį pritarė Vyriausybė.
„Pažeidžiamiems vartotojams elektros energijos kaina mažės, todėl šiuo sprendimu siekiame padėti tiems, kuriems elektros energijos kaina ypač reikšminga, panaudodami jau surinktas lėšas ir neperkeldami šios naštos kitiems elektros energijos vartotojams“, – pranešime teigė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Pinigus paims iš elektros gamintojų pajamų perviršio
Elektros kaina pažeidžiamiems vartotojams sumažės dėl dviejų priežasčių – maždaug 2,2 cento už kilovatvalandę (su PVM) sumažės visuomeninio tiekimo kaina, taip pat visuomeninis tiekėjas sudarys tiesioginę elektros energijos pirkimo sutartį elektros įsigijimui iš atsinaujinančių šaltinių.
Galutinę elektros kainą nustatys Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).
Kaina bus mažinama panaudojus dalį 2022–2023 m. elektros gamintojų pajamų perviršio – šios lėšos buvo surinktos iš tų gamintojų, kurių pardavimo kainos viršijo 180 eurų už megavatvalandę (arba 18 centus už kilovatvalandę), jos kaupiamos pagal Vyriausybės patvirtintą tvarką.
2026 m. pažeidžiamų vartotojų elektros kainoms mažinti planuojama panaudoti apie 2,6 mln. eurų, o likusi suma – apie 10 mln. eurų – bus naudojama 2027–2029 m. laikotarpiu, kasmet Vyriausybei priimant atitinkamus sprendimus.
Mažesnės elektros kainos pažeidžiamiems vartotojams dydžio patvirtinimas yra būtinas, kad VERT galėtų nustatyti naujas visuomeninės elektros energijos kainas ir tarifus 2026 m. pirmajam pusmečiui.
Pažeidžiamais vartotojais laikomi buitiniai elektros energijos vartotojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, asmenys su negalia arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją.