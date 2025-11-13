Seimas spręs dėl palankesnių prijungimo prie elektros tinklų sąlygų stambiems projektams

Parlamentas ketvirtadienį po pateikimo pritarė tai numatančioms Šilumos ūkio, Energijos išteklių rinkos, Elektros energetikos ir Energetikos įstatymų pataisoms.
„Pakeitimais, be abejo, didinama konkurencija, mažinama administracinė našta energetikos sektoriuje, (...) skatinamos investicijos ir vartojimas“, – Seimo posėdyje pristatydamas pataisas sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Vyriausybė siūlo, jog didelės įmonės galėtų pasirinkti mokėti 10 proc. prisijungimo sąnaudų, jei 10 metų įsipareigotų nemažinti leistinos galios ir suvartoti sutartyse nustatytą elektros kiekį.
Anot ministro, tai sudarytų geresnes sąlygas stambiems investuotojams vystyti projektus.
„Tinklo rekonstrukcija užima laiko ir kainuoja pinigus. Pasiūlymais ir siekiama, kad prijungiant vartojimo objektą investuotojams būtų kiek įmanoma geresnės sąlygos, kad jie neturėtų dengti pusės prisijungimo (kaštų – BNS) ir laukti atitinkamus terminus, bet turėtų elektrą kiek įmanoma greičiau“, – aiškino Ž. Vaičiūnas.
„Prijungiant naujus vartotojus esminis klausimas yra laikas ir pinigai“, – pabrėžė jis.
Taip ministras kalbėjo „valstiečiui“ Valiui Ąžuolui pastebėjus, kad elektros perdavimo operatorė „Litgrid“ nesuteikia pakankamai galių pramonės įmonių plėtrai, pavyzdžiui cemento ir baldų gamykloms Akmenės rajone.
Pakeitimais taip pat siekiama supaprastinti užsienio įmonių ir asmenų atestavimą, jiems norint Lietuvoje įrengti ir naudoti energetikos įrenginius. Taip norima užtikrinti palankesnes sąlygas užsienio rangovų pritraukimui ir didesnei konkurencijai.
Be to, siūloma atsisakyti perteklinių reikalavimų centralizuotos šilumos teikėjams – būtų leidžiami dvišaliai kuro įsigijimo sandoriai, prieš tai privalomai pasitikrinus, ar biržose nėra ekonomiškai naudingesnio pasiūlymo. Taip pat siūloma nebereikalauti jų bent 50 proc. gamtinių dujų įsigyti biržoje.
Konservatorius Arvydas Anušauskas svarstė, kad perėjus prie tokio modelio ilgainiui visi šilumos gamintojai kurą galėtų pirkti vien dvišaliais kontraktais ir biržos nebeliks.
Ž. Vaičiūnas atsakė, kad siūlymu atsisakyti reikalavimo bent pusę dujų pirkti biržoje norima rinkai suteikti daugiau lankstumo: „Birža sėkmingai funkcionuoja, atsiranda nauji biržos dalyviai, todėl toks įpareigojimas yra perteklinis.“
Be kita ko, planuojama supaprastinti degalinių licencijų reikalavimus, kai prekyba vyksta per tarpininką naudojant atsiskaitymo identifikacines korteles.
Pataisos toliau bus svarstomos Ekonomikos komitete, Energetikos ir darnios plėtros komisijoje.