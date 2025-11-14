 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Rungtynes su airiais pamiršti norintis Portugalijos rinktinės treneris pakomentavo Cristiano Ronaldo raudoną kortelę

2025-11-14 08:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 08:14

Antras rungtynes iš eilės Portugalijos rinktinė nesugebėjo iškovoti pergalės ir pirmos vietos pasaulio čempionato atrankos grupėje. Penktose grupės rungtynėse Portugalijos rinktinė svečiuose 0:2 nusileido Airijai.

Cristiano Ronaldo | Scanpix kadras

Antras rungtynes iš eilės Portugalijos rinktinė nesugebėjo iškovoti pergalės ir pirmos vietos pasaulio čempionato atrankos grupėje. Penktose grupės rungtynėse Portugalijos rinktinė svečiuose 0:2 nusileido Airijai.

Negana to, po didžiosios pertraukos portugalai liko be savo didžiausios žvaigždės Cristiano Ronaldo. 61-ąją minutę kovojant baudos aikštelėje puolėjas smogė varžovui alkūne, o po VAR peržiūros šis veiksmas įvertintas raudona kortele.

Po rungtynių Portugalijos rinktinės treneris Roberto Martinezas pripažino, kad „susitikimas susiklostė blogai“, tačiau išskyrė komandos reakciją. Jis taip pat pakomentavo C. Ronaldo pašalinimą iš aikštės.

„Sutinku, tai rungtynės, kurias reikia pamiršti – taip kartais būna futbole. Visi, kas galėjo suklysti, suklydo. Airijai viskas sekėsi. Kalbėjome apie standartines situacijas, apie perėjimus – mums pritrūko aiškumo, tačiau kovojome iki galo. Paskutinės 20 minučių buvo kupinos širdies. Turime pripažinti, kad Airija nusipelnė pergalės. Dabar reikia žiūrėti į sekmadienį – mums reikės palaikymo ir mes žinome, kad galime sirgaliais pasitikėti. Reikia susitelkti į paskutines rungtynes ir užsitikrinti kelialapį“, – sakė R. Martinezas.

Kalbėdamas apie C. Ronaldo, treneris pažymėjo, kad tai buvo tik pirmoji jo raudona kortelė rinktinėje per visą istoriją.

„Manau, tokiai klasei priklausančiam žaidėjui kaip Cristiano yra sunku, kai jis nuolat būna baudos aikštelėje – gynėjai visą laiką jį laiko, graibo. Nebuvo jokio smurto – jis tiesiog bandė atstumti varžovą. Tiesiog nelaiminga situacija ir epizodas, atspindintis jo norą pakeisti rungtynių eigą. Manau, kad vaizdo įrašo kampas atrodo blogiau nei tai, kas įvyko iš tikrųjų. Tai pirmoji raudona kortelė jo rinktinės karjeroje – tai stulbina“, – sakė R. Martinezas.

