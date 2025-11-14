 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Pamatykite Cristiano Ronaldo reakciją po pirmosios raudonos kortelės Portugalijos rinktinėje

2025-11-14 08:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 08:29

Antras rungtynes iš eilės Portugalijos rinktinė nesugebėjo iškovoti pergalės ir pirmos vietos pasaulio čempionato atrankos grupėje. Penktose grupės rungtynėse Portugalijos rinktinė svečiuose 0:2 nusileido Airijai.

Cristiano Ronaldo | Scanpix nuotr.

Negana to, po didžiosios pertraukos portugalai liko be savo didžiausios žvaigždės Cristiano Ronaldo. 61-ąją minutę kovojant baudos aikštelėje puolėjas smogė alkūne į nugarą „Ipswich Town“ gynėjui Darai O’Shea, o po VAR peržiūros šis veiksmas įvertintas raudona kortele.

TAIP PAT SKAITYKITE:

40-mečiui C. Ronaldo tai buvo pirmoji raudona kortelė atstovaujant Portugalijos rinktinei. Tai nutiko per jo 226-ąsias rungtynes su rinktinės marškinėliais.

C. Ronaldo aikštę paliko plodamas, lydimas žiūrovų švilpimų ir priėjo prie Airijos rinktinės trenerio Heimiro Hallgrimssono, kuris išvakarėse buvo užsiminęs, jog žaidėjas esą bando daryti įtaką teisėjams. Abu galiausiai paspaudė rankas.

Po rungtynių H. Hallgrimssonas atskleidė, ką jam išeidamas iš aikštės pasakė C. Ronaldo.

„Jis pagyrė mane už tai, kad dariau spaudimą teisėjui, bet, tiesą sakant, tai neturi nieko bendra su manimi – tai buvo jo veiksmas aikštėje, dėl kurio jis gavo raudoną kortelę, – po rungtynių sakė H. Hallgrímssonas. – Tai neturi nieko bendra su manimi, nebent jam kažkaip įlindau į galvą. Jis man tai pasakė išeidamas iš aikštės. Pasakė, kad tai buvo gudrus žingsnis. Jis kaltino teisėją ar dar ką nors dėl šios situacijos, bet tai buvo jo kvaila reakcija – jis pats puolė mūsų žaidėją.“

Tuo metu Portugalijos rinktinės treneris Roberto Martinezas bandė apginti C. Ronaldo, pabrėždamas, kad kapitonas „tiesiog bandė atsistumti“ D. O’Sheą.

„Tokiam žaidėjui kaip Cristiano labai sunku būti baudos aikštelėje, – sakė R. Martinezas. – Jis nuolat turėjo kontaktą su gynėjais, kurie jį laikė. Nebuvo jokio smurto – jis tiesiog bandė juos atstumti. Tiesiog nepasisekė. Manau, kad kameros kampas padarė situaciją blogesnę, nei buvo iš tikrųjų. Tai pirmoji raudona kortelė jo karjeroje rinktinėje – tai neįtikėtina“, – sakė R. Martinezas.

Dar prieš šį susitikimą C. Ronaldo žurnalistams sakė, kad stengsis „būti geru berniuku“, kadangi praėjusiame mače prieš Airiją namuose po komandos draugo įvarčio savo emocijas rodė tiesiai varžovui į veidą.

Iš viso per savo karjerą C. Ronaldo buvo pašalintas 13 kartų, iš jų 9 – už tiesioginę raudoną kortelę. Jis buvo pašalintas šešis kartus žaisdamas Madrido „Real“, penkis – „Manchester United“ gretose ir vieną – Turino „Juventus“ komandoje.

Jeigu Portugalijos rinktinės kapitonui bus skirta dviejų rungtynių diskvalifikacija, jis gali praleisti pirmąsias 2026 m. pasaulio čempionato rungtynes (jei Portugalija iškovos tiesioginį kelialapį jau artėjantį sekmadienį). Jei komandai teks žaisti atkrintamąsias, C. Ronaldo galėtų rungtyniauti nuo pat turnyro pradžios.

