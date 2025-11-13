 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Pasaulio jaunimo sambo čempionate Kasparavičius liko per žingsnį nuo medalio

2025-11-13 10:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 10:48

Indonezijoje vyko pasaulio jaunių ir jaunimo sambo čempionatas, kuriame kovėsi ir 5 Lietuvos atstovai.

Sambo | „Facebook“ nuotr.

Indonezijoje vyko pasaulio jaunių ir jaunimo sambo čempionatas, kuriame kovėsi ir 5 Lietuvos atstovai.

0

Netoli medalio buvo Nidijus Kasparavičius. Jis svorio kategorijoje iki 64 kg nugalėjo armėną Joniką Ozmanijaną ir kirgizą Nikitą Paką, bet pusfinalyje nusileido Aminui Jermolajevui. Kovoje dėl bronzos lietuvis pralaimėjo turkmėnui Annamuhammetui Annamuhammedovui. Galutinėje įskaitoje N. Kasparavičius buvo 5-as.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Orestas Ziminas (iki 71 kg) pralaimėjo pirmąją kovą kartvelui Vladimirui Machuridzei.

Arūnė Šlefendoraitė (iki 54 kg) startavo nuo ketvirtfinalio, kuriame 0:11 pralaimėjo bulgarei Denicai Božinovai ir baigė pasirodymą. Mija Lementauskaitė (iki 72 kg) aštuntfinalyje 0:10 nusileido būsimai čempionei bulgarei Emili Apostolovai, o paguodos turnyre pralaimėjo kartvelei Barbarei Pkhakadzei.

Koviniame sambo Lietuvai atstovavo Matas Jaugelis (iki 88 kg), pralaimėjęs pirmąją kovą kazachui Sanatui Žamankului.

