Lietuvos graplingo rinktinės treneris Ričardas Piepolis: „Į Europos čempionatą važiuojame kovoti, o ne stebėti“

2025-11-12 13:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 13:18

Lapkričio 15 dieną Šiauliuose vyks vienas laukiamiausių šių metų kovos menų renginių – 2025 m. Europos IGF graplingo čempionatas. Šis turnyras žada tapti tikra sporto fiestą, subursiančia stipriausius graplingo atletus iš visos Europos ir dar toliau.

Organizatoriai džiaugiasi rekordiniais skaičiais – daugiau nei 400 dalyvių iš 40 klubų ir 12 valstybių jau patvirtino savo dalyvavimą. Į Lietuvą atvyksta sportininkai iš Ukrainos, Estijos, Lenkijos, Latvijos, Suomijos, Brazilijos, Turkijos, Kamerūno, Bulgarijos, Čekijos ir, žinoma, Lietuvos.

„Iškovoti medalį šiemet bus kaip niekada sunku – konkurencija milžiniška, o sportininkų lygis itin aukštas. Federacija kruopščiai pasiruošė šiam renginiui – nuo organizacinių detalių iki prizų. Originalūs čempionato medaliai ir diržai absoliučių kategorijų nugalėtojams jau pasiekė organizatorius, o čempionato marškinėliai – gamybos pabaigoje“, – sako Lietuvos Graplingo Federacijos prezidentas Kęstutis Smirnovas.

Nepaisant stiprios tarptautinės konkurencijos, Lietuvos suaugusiųjų rinktinė į čempionatą atvyksta nusiteikusi kovoti iki paskutinės sekundės.

Apie pasiruošimą ir komandos nuotaikas kalba Lietuvos graplingo federacijos vyr. treneris Ričardas Piepolis.

„Tomas Smirnovas, vienas tituluočiausių mūsų šalies graplingo kovotojų, šią savaitę grįžta iš tarptautinio turnyro. Nors jis kovoja su kelio trauma, tikimės jį pamatyti Šiauliuose“, – sako vyr. treneris.

Treneris pripažįsta, kad šiemet komandos sudėtis kiek pasikeitusi – dalis sportininkų gydosi traumas ar išvykę studijuoti, tačiau likę kovotojai yra pasiryžę atiduoti visas jėgas.

„Taip, šiemet turime mažesnę komandą, bet tie, kurie važiuoja – tikrai pasirengę. Visada akcentuoju: reikia kovoti, nes tik taip tobulėjame. Kiekviena kova – žingsnis į priekį“, – teigia R. Piepulis.

Pasiruošimas čempionatui buvo intensyvus ir kryptingas.

„Pastaruoju metu daug dirbome su skausmingais kojų veiksmais. Tomas Smirnovas šioje srityje yra vienas geriausių Baltijos šalyse, todėl jis pats vedė treniruotes suaugusiųjų komandai. Tikimės rezultatų iš mažiau patyrusių kovotojų – Antano Bieliausko ir Tito Laurinavičiaus“, – pasakoja treneris.

Komandos varikliu išlieka Konstantin Mokšin – visada pasiruošęs kovoti ir savo energija įkvėpti kitus sportininkus.

Konstantin – pavyzdys, kokios energijos ir atsidavimo reikia. Daugeliui jaunesnių kovotojų dar trūksta tokio užsidegimo“, – priduria R. Piepolis.

„Svarbiausia – eiti ir kovoti. Tik per realias kovas gimsta patirtis ir tikrieji čempionai“, – pabrėžia vyr. treneris.

Europos IGF graplingo čempionatas Šiauliuose – daugiau nei sportas

Didysis turnyras vyks lapkričio 15 d. (šeštadienį) Šiaulių sporto gimnazijos sporto salėje.

Varžybų pradžia: 11.00 val.

Įėjimas žiūrovams – nemokamas.

Organizatoriai kviečia visus graplingo entuziastus, sportininkus ir kovos menų gerbėjus tapti šios įspūdingos šventės dalimi – tiek ant tatamio, tiek tribūnose.

Europos IGF graplingo čempionatas Šiauliuose – tai įkvėpimo, bendrystės, jėgos ir valios šventė.

