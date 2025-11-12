Lenkijos klube baigėsi Mindaugo Nikoličiaus darbas – lietuvio sutartis buvo nutraukta

Trečiadienį klubas paskelbė, kad sutartys su M. Nikoličiumi ir žaidėjų atrankos vadovu Igoriu Cerina buvo nutrauktas.
M. Nikoličius sporto direktoriaus pareigas pradėjo eiti šių metų kovo pradžioje, o I. Cerina prie lietuvio formuojamos komandos prisijungė po kelių savaičių.
„Pirmiausia noriu padėkoti Nikui ir Igoriui už darbą, kurį jie atliko pastaraisiais mėnesiais, – sakė valdybos įgaliotinis sporto reikalams Dariuszas Adamczukas. – Asmeniniai sprendimai niekada nebūna lengvi. Nuo tada, kai kartu su Piotru Burlikowskiu prisijungėme prie klubo, analizuojame situaciją „Widzew“ struktūroje. Turime pirmuosius pastebėjimus, įvertinimus ir išvadas. Noriu, kad sporto skyriuje būtų taikomas mano siūlomas darbo modelis, todėl rekomendavau kai kurių pokyčių nelaukti iki žiemos pertraukos, o juos įgyvendinti jau dabar. Mano tikslas – išvengti atsakomybės išskaidymo tokiose svarbiose srityse kaip žaidėjų perėjimai. Žinoma, sprendimus dėl atvykimų ir išvykimų priima kelių žmonių komanda, tačiau galiausiai turi būti vienas asmuo, kuris juos patvirtina ir prisiima atsakomybę. Dabar „Widzew“ klube tai bus mano atsakomybė ir noriu, kad tai būtų aiškiai matoma ir sporto skyriaus struktūroje.“
„Widzew“ klubas neplanuoja ieškoti naujų darbuotojų vietoje buvusio sporto direktoriaus ir žaidėjų atrankos vadovo.
„Skautingo piramidės viršuje yra Slawomiras Rafalowiczius ir Piotras Kasprzakas, kurie jau dabar intensyviai dirba su žiemos perėjimų laikotarpiu, – teigė D. Adamczukas. – Per pastarąsias dienas aplankėme kelias Europos lygas, kur gyvai stebėjome žaidėjus, galinčius sustiprinti „Widzew“. Mano nuomone, asmeninis stebėjimas yra labai svarbi gero žaidėjų atrankos proceso dalis – tai leidžia tiksliau įvertinti futbolininką ne tik pagal įgūdžius, bet ir pagal tinkamumą komandos žaidimo stiliui. Kalbant apie sporto skyriaus valdymą, jau turime aiškiai nustatytą kompetencijų ir atsakomybės pasiskirstymą tarp Piotro ir manęs, todėl toliau dirbsime šioje sudėtyje.“
