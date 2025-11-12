 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Lenkijos klube baigėsi Mindaugo Nikoličiaus darbas – lietuvio sutartis buvo nutraukta

2025-11-12 13:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 13:17

Lodzės „Widzew“ klubo sporto direktoriaus pareigas ėjęs futbolo funkcionierius iš Lietuvos Mindaugas Nikoličius atsisveikina su Lenkijos klubu.

Mindaugas Nikoličius | Klubo nuotr.

Lodzės „Widzew“ klubo sporto direktoriaus pareigas ėjęs futbolo funkcionierius iš Lietuvos Mindaugas Nikoličius atsisveikina su Lenkijos klubu.

REKLAMA
0

Trečiadienį klubas paskelbė, kad sutartys su M. Nikoličiumi ir žaidėjų atrankos vadovu Igoriu Cerina buvo nutrauktas.

M. Nikoličius sporto direktoriaus pareigas pradėjo eiti šių metų kovo pradžioje, o I. Cerina prie lietuvio formuojamos komandos prisijungė po kelių savaičių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pirmiausia noriu padėkoti Nikui ir Igoriui už darbą, kurį jie atliko pastaraisiais mėnesiais, – sakė valdybos įgaliotinis sporto reikalams Dariuszas Adamczukas. – Asmeniniai sprendimai niekada nebūna lengvi. Nuo tada, kai kartu su Piotru Burlikowskiu prisijungėme prie klubo, analizuojame situaciją „Widzew“ struktūroje. Turime pirmuosius pastebėjimus, įvertinimus ir išvadas. Noriu, kad sporto skyriuje būtų taikomas mano siūlomas darbo modelis, todėl rekomendavau kai kurių pokyčių nelaukti iki žiemos pertraukos, o juos įgyvendinti jau dabar. Mano tikslas – išvengti atsakomybės išskaidymo tokiose svarbiose srityse kaip žaidėjų perėjimai. Žinoma, sprendimus dėl atvykimų ir išvykimų priima kelių žmonių komanda, tačiau galiausiai turi būti vienas asmuo, kuris juos patvirtina ir prisiima atsakomybę. Dabar „Widzew“ klube tai bus mano atsakomybė ir noriu, kad tai būtų aiškiai matoma ir sporto skyriaus struktūroje.“

REKLAMA
REKLAMA

„Widzew“ klubas neplanuoja ieškoti naujų darbuotojų vietoje buvusio sporto direktoriaus ir žaidėjų atrankos vadovo.

„Skautingo piramidės viršuje yra Slawomiras Rafalowiczius ir Piotras Kasprzakas, kurie jau dabar intensyviai dirba su žiemos perėjimų laikotarpiu, – teigė D. Adamczukas. – Per pastarąsias dienas aplankėme kelias Europos lygas, kur gyvai stebėjome žaidėjus, galinčius sustiprinti „Widzew“. Mano nuomone, asmeninis stebėjimas yra labai svarbi gero žaidėjų atrankos proceso dalis – tai leidžia tiksliau įvertinti futbolininką ne tik pagal įgūdžius, bet ir pagal tinkamumą komandos žaidimo stiliui. Kalbant apie sporto skyriaus valdymą, jau turime aiškiai nustatytą kompetencijų ir atsakomybės pasiskirstymą tarp Piotro ir manęs, todėl toliau dirbsime šioje sudėtyje.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų