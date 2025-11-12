 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Mėgėjai

„Trailo Kalvė“ startuoja: Dūkštose bėgsime naujai

2025-11-12 13:12
2025-11-12 13:12

Vienintelės Lietuvoje etapais vykstančios bekelės bėgimo varžybos „Trailo Kalvė“ jau ateinantį sekmadienį (lapkričio 16 dieną) atidaro ketvirtąjį savo sezoną ir kviečia bėgimo gamtoje mėgėjus į pirmąjį etapą Dūkštose.

Mariaus Bendzelausko nuotr. | Organizatorių nuotr.

1

2025–2026 m. „Trailo Kalvės“ sezone bėgimo gerbėjų laukia iš viso penki etapai, kurie kas mėnesį vyks nuo lapkričio iki kovo mėnesio.

Trasa Dūkštose – populiari ir puikiai žinoma bekelės bėgimo mėgėjams ir žygeiviams. Tačiau bėgimo organizatorius Marijus Keršulis šiemet trasą kvies pažinti naujai – bėgant iš kitos pusės.

Tai reiškia, kad senoji bėgimo taktika nebeveiks, nes startas laukia plokščias ir gana lygus, lyderiai bėgs tikrai greitai, tačiau bėgikai turi nepamiršti, kad pabaigoje lauks stačios kalvos, tad negalima sudeginti visų jėgų per anksti.

Kaip įprasta „Trailo Kalvei“, skirtingos distancijos pavadintos metalų pavadinimais. Jūsų lauks alavinė (6,2 km ir 120 vertikalių metrų), žalvarinė (14,2 km ir 450 vm), plieninė (18,3 km ir 500 vm) bei titaninė (25,3 km ir 650 vm) trasos. Ilgiausių trasų startas – 12:00 val., kitų – 12:10 ir 12:15 val.

Apdovanojimai vyks sulaukus kiekvienos trasos prizininkų vyrų ir moterų. Alavinė, Žalvarinė ~13 val. Plieninė ~14 val. Titaninė ~15val.

Antrame sezone iš eilės svarbiausiu „Trailo kalvės“ partneriu išlieka SUUNTO, praėjusiame sezone dalyviams dovanojęs sportinius laikrodžius. Šis vertingas prizas išlieka, kaip ir išlieka jo laimėjimo taisyklės – laikrodžio loterija vyks etapuose, kuriuose dalyvių skaičius viršys praėjusių metų vieno etapo dalyvių rekordą, kuris siekia 364 bėgikus.

Tad visuose etapuose, kuriuose dalyvaus daugiau nei 364 dalyviai, burtų traukimo metu prieš startą įteiksime vieną SUUNTO laikrodį. Visgi jei dalyvių bus mažiau – pagrindinis prizas bus SUUNTO WING 2 sportinės ausinės.

Ketvirtajame „Trailo Kalvės“ sezone laukia ir viena svarbi naujovė – sieksime dar aktyviau „augintis“ jaunuosius trailo bėgikus, todėl šiemet jaunimas iki 18 metų varžysis 4-iose amžiaus grupėse: 0–8, 9–11, 12–14, 15–17 amžiaus. Visų amžiaus grupių pirmų trijų vietų nugalėtojų lauks prizai.

2025–2026 m. „Trailo Kalvės“ sezonas:

1. Dūkštų reversas. 2025-11-16, sekmadienis.

2. Kaunas (Smertkalnis) naktinis reversas, 2025-12-13, šeštadienis

3. Kulautuva, 2026-01-18, sekmadienis

4. Prienai, 2026-02-15, sekmadienis

5. Bražuolė (nauja trasa), 2026-03-29, sekmadienis

