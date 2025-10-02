Iš rožinių bėgikų – penkiaženklė parama sergančioms moterims

„Spalis yra rožinio kaspino mėnuo ir jau 12-us metus iš eilės visuomenę kviečiame atkreipti dėmesį į krūties vėžio prevenciją, paskatinti moteris kuo anksčiau pasitikrinti ir tuo pačiu renkame paramą krūties vėžiu sergančioms moterims. Siekiame, kad kasmet ta suma būtų didesnę ir šiemet turime tikslą moterų reabilitacijai skirti 15 tūkst. eurų“, – sakė renginio organizatorius Gytis Šumskas.
Paaukota suma atiteks Kauno apskrities moterų sveikatos draugijai „Alma“ bei onkologinėmis ligomis sergančių moterų draugijai „Eivena“. Per visą „Pink Run su Antėja“ renginio gyvavimo laikotarpį moterų reabilitacijai surinkta net 70 tūkst. eurų. Net kelerius metus prie renginio organizatorių tikslų įgyvendinimo prisidėjo AB „Agathum“.
„Pink Run su Antėja“ bėgime dalyviai gali varžytis „Dermetic“ 10 km, „Supportan“ 5 km distancijose, o vaikai gali išbandyti „Activus“ 600 m bėgimą. Tarp sekmadienį bėgsiančių dalyvių – ir 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių dalyvis Remigijus Kančys.
„Šiame bėgime nesiekiu kažkokio ypatingo rezultato, bėgu su idėja atkreipti visuomenės dėmesį, o rezultatas ir vieta visiškai nėra svarbu. Bėgu dėl idėjos, dėl palaikymo ir kad visi kiti išgirstų šio renginio žinutę“, – pasakojo R. Kančys.
Olimpietis per pastaruosius ketverius metus „Pink Run“ varžybose laimėjo 10 km bėgimą dukart (2021 m. ir 2024 m.) ir sykį buvo antras. Beje, maratonininkas dalyvavo ir pirmajame renginyje 2014 metais.
„Prisimenu pirmą bėgimą, tada startavome nuo Kauno klinikų iki Rotušės. Visada stengiuosi dalyvauti, jei niekas nedaro įtakos. Tikrai neturiu tokios statistikos, kiek kartų bėgau ar kiek laimėjau, šis bėgimas su visai kita žinute“, – sakė R. Kančys.
„Pink Run su Antėja“ renginio atidarymas Nepriklausomybės aikštėje Kaune – sekmadienį 10 val. Bėgimo organizatoriai dalyvius ragina pasipuošti rožine spalva.
„Kad tas bėgimas būtų kuo smagesnis, kuo smagiau ištransliuotumėm savo norimą žinutę, kviečiame pasipuošti rožiniais atributais, kadangi spalis yra rožinio kaspino mėnuo“, – pasipuošti kvietė G. Šumskas.
Dalyvauti 12-ajame „Pink Run su Antėja“ bėgime jau užsiregistravo daugiau nei 2000 bėgimo entuziastų.
