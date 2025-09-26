Jau šį sekmadienį Vilnių užplūs tūkstančiai ėjimo entuziastų

Įspūdžių startas – LR Seimo rūmų aikštėje
Visi maršrutai prasidės ir baigsis „Toyota Ėjimo“ miestelyje, LR Seimo rūmų aikštėje. Miestelyje bus galima išbandyti aibę pramogų: nuo LSU mobiliosios laboratorijos, kurioje dalyviai galės pasitikrinti pusiausvyrą ir vikrumą iki smagiausių R. Kaukėno fondo pramogų visai šeimai, pėdučių tako ir partnerių pristatomų naujausių technologijų, skirtų judėjimui.
Dalyvių smalsumą kurstys įdomūs žaidimai ir veiklos: 360° asmenukių kamera, legendinis diržų metimo žaidimas, langų valytuvų smiginis, viktorina ir daug kitų. Mažųjų dėmesį patrauks edukaciniai žaidimai, aikido, burbulų fiesta ir net proga pavaikščioti kojūkais. Tiek vaikai, tiek suaugusieji, tiek senjorai bus kviečiami į simbolinius iššūkius ir apdovanojimus, o įmonių bendraminčiai su specialiais starto numeriais dalyvaus komandų stiprinimo nuotykyje.
Stotelės – ne tik poilsiui, bet ir atradimams
• Katedros aikštėje trasų dalyvių lauks aktyviausia renginio stotelė. Lietuvos paralimpinis komitetas kvies susipažinti su šalį atstovaujančiais paralimpiečiais ir išbandyti savo jėgas paralimpinėse sporto šakose. Unikali galimybė išmėginti: tinklinį sėdint, vežimėlių krepšinį, bėgimą su triračiais ir rutulio stūmimą iš kėdutės. Taip pat bus galima sudalyvauti aikido pamokose, prisiminti pirmosios pagalbos pagrindus, pūsti milžiniškus muilo burbulus. Stotelė veiks 9.00-15.00 val.
• Žirmūnų paplūdimyje į 25 km trasą išsiruošę dalyviai galės atsigaivinti gamtos apsuptyje, pasistiprinti partnerių užkandžiais ir pasiruošti tolimesniam žygiui. Stotelė veiks 10.00-12.30 val.
• Verkių rūmų žalumoje ilgiausio, 25 km, maršruto žygeivių lauks ypatinga kelionė į istoriją. Didingi rūmų ansambliai, žaluma ir tylios alėjos sukurs unikalią atmosferą. Tai tarsi trumpa kelionė į kitą laiką – tarp senųjų medžių, tylių alėjų ir romantiškų rūmų vaizdų. Stotelė veiks 11.00-13.30 val.
• Karoliniškėse lauks įvairios pramogos – nuo skardinmūšio iki emocijų įžeminimo, o taip pat energiją papildantys užkandžiai bei gėrimai. Paskutinė stotelė prieš finišuojant „Toyota Ėjimo“ miestelyje įkvėps rudeniško pozityvo. Stotelė veiks 11.30-16.00 val.
Starto laikai
Pagal pasirinktą trasą, startuoti galima patogiu metu nurodytame laiko tarpe:
• 5 km trasa nuo 11.00 iki 14.00 val.
• 10 km trasa nuo 10.00 iki 12.00 val.
• 25 km trasa nuo 9.00 iki 10.00 val.
Daugiau nei ėjimas
„Toyota Ėjimas“ – tai ne tik žingsniai ir kilometrai. Kiekvienas pasivaikščiojimas keičia mus iš vidaus: stiprina kūną, atpalaiduoja protą ir leidžia pasaulį pamatyti naujai. Mieste ėjimas lavina budrumą ir gebėjimą priimti sprendimus, o gamtoje – nuramina, įžemina ir padeda atsipalaiduoti. Tai paprastas, bet galingas būdas patirti mažą transformaciją – pajusti miesto pulsą, susitikti su bendraminčiais ir pasimėgauti aktyviu savaitgaliu. Vieni čia sieks įveikti asmeninį iššūkį, kiti – praleisti laiką su šeima ar draugais, tačiau visi drauge kursime šventę, sugrįžtančią į sostinę kiekvieną rudenį“, – dalinasi „Toyota Ėjimo“ organizatoriai.
Projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.
