„Toyota Ėjimo“ varžybose – 23 tūkst. dalyvių ir neatrasti Vilniaus kampeliai

Dauguma mūsų neabejoja judėjimo nauda, tačiau dažnai pritrūksta motyvacijos tiesiog išeiti iš namų. „Toyota Ėjimas“ – tai draugiškas priminimas, kad eiti ne tik sveika, bet ir smagu. O smagiausia – kai eini drauge su bendraminčių minia.
Ėjimas, kuris išjudina ir kūną, ir protą, bei emocijos, kurios įkvepia
Visų trasų startas ir finišas buvo įamžintas Nepriklausomybės aikštėje, prie LR Seimo. „Toyota Ėjimo“ maršrutai vedė per pažįstamą Vilnių ir tuo pačiu leido sostinę atrasti kitu kampu. Verkių ansamblio didingumas, Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio žaluma, Žirmūnų upės čiurlenimas, miesto ritmai ir gamtos peizažai – tai Vilnius, kurio nepamatysi įtemptoje kasdienoje.
Renginio metu netrūko prasmingų veiklų: vaikams buvo pristatomi emocinio atsparumo ir savirefleksijos būdai, suaugusieji galėjo prisiminti naudingiausias įsižeminimo technikas. Dalyvių smalsumą kurstė įdomybės: 360° asmenukių kamera, legendinis diržų metimo žaidimas, langų valytuvų smiginis, viktorina ir daug kitų. Mažųjų dėmesį traukė edukaciniai žaidimai, aikido, burbulų fiesta ir net proga pavaikščioti kojūkais.
Starte – kolegos, finiše – jau draugai
Šiųmetis „Toyota Ėjimas“ dar kartą parodė, kad paprastas pasivaikščiojimas gali tapti tikru atradimu – ne tik pažinti miestą, bet ir savo komandos žmones. Einant drauge atrandamas ne tik bendras tempas, bet juokas ir netikėtos pokalbių temos suartina. „Atėjome su kolegomis, bet ėjimas kažkaip visus paverčia draugais. Iš pradžių kalbėjome apie darbą, paskui – apie keliones, o galiausiai juokavome lyg būtume seni vaikystės draugai. Atrodo, kad kilometrai tirpo ne tik po kojomis, bet ir tarpusavyje“, – pasakojo 10 km trasą nužingsniavusi Eglė.
Duoklė M. K. Čiurlioniui
Tikrai ne sutapimas, kad šiemet ant rudeninių medalių – M. K. Čiurlionio inspiracija. Būtent Vilnius buvo vieta, kur Čiurlionis virto kultūriniu fenomenu. Ant medinių „Toyota Ėjimo“ medalių buvo pavaizduoti trys M. K. Čiurlionio piešiniai: „Tikra pasaka“, „Karalių pasaka“, „Tai mūsų stiprybė“. Tą pačią savaitę, kai Čiurlionis būtų šventęs 150 metų, „Toyota Ėjimo“ ėjimo dalyviai šventė bendrystę ir kūrė savo istorijas naujai atrastame Vilniuje.
Dėmesys bendrystei ir judėjimui
Kaip ir kasmet, buvo apdovanotos aktyviausiai dalyvavusios komandos. Tarp įmonių, kurios žygiuodamos dalyvavo ir specialiai organizatorių parengtame komandų formavime, gausiausia buvo Seimo Kanceliarija, antroje vietoje – „LTG“, trečioje – VšĮ Karoliniškių poliklinika. Mokyklų tarpe pirmavo Vilniaus „Santaros“ gimnazija, Aleksandro Puškino bei Vilniaus Salininkų gimnazija
Didžiausią įspūdį paliko ilgametis „Toyota Ėjimo“ vyriausiasis žygeivis 92-ejų Leonas Mikaliūnas, o jauniausia dalyvė – vos 1 mėnesio sulaukusi Žemyna Čėglytė. „Toyota Ėjimas“ – tai rūpestis ne tik kūnu, bet ir vidumi. Nes kartais tereikia tiesiog išeiti pasivaikščioti.
Sporto projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.
