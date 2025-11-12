Parkeris dėl asmeninių priežasčių praleis „Partizan“ rungtynes

Dėl sveikatos problemų 8–9 Eurolygos turo kovas praleidęs amerikietis prieš dvikovą su Monako „AS Monaco“ sužinojo apie artimo žmogaus netektį.
Nepaisant šios naujienos, 30 metų 203 cm ūgio atletas žengė ant parketo, tačiau per 14 minučių liko be taškų ir surinko -3 naudingumo balus. J.Parkeris išvyko į JAV ir praleis dvikovą su Vilerbano ASVEL. Tikimasi, kad į Belgradą jis grįš sekmadienį.
Eurolygoje J.Parkeris per 22 minutes įmeta 9,9 taško, atkovoja 3,1 kamuolio ir renka po 7 naudingumo balus.
