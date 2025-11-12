 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Parkeris dėl asmeninių priežasčių praleis „Partizan“ rungtynes

2025-11-12 13:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 13:09

Toliau sezonas nesiklosto Belgrado „Partizan“ komandos puolėjui Jabari Parkeriui.

J.Parkeris praleis mačą su ASVEL (Scanpix nuotr.)

Toliau sezonas nesiklosto Belgrado „Partizan“ komandos puolėjui Jabari Parkeriui.

0

Dėl sveikatos problemų 8–9 Eurolygos turo kovas praleidęs amerikietis prieš dvikovą su Monako „AS Monaco“ sužinojo apie artimo žmogaus netektį.

Nepaisant šios naujienos, 30 metų 203 cm ūgio atletas žengė ant parketo, tačiau per 14 minučių liko be taškų ir surinko -3 naudingumo balus. J.Parkeris išvyko į JAV ir praleis dvikovą su Vilerbano ASVEL. Tikimasi, kad į Belgradą jis grįš sekmadienį.

Eurolygoje J.Parkeris per 22 minutes įmeta 9,9 taško, atkovoja 3,1 kamuolio ir renka po 7 naudingumo balus.

