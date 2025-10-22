Bekelės bėgimo varžybos „Trailo Kalvė“ pradeda ketvirtąjį sezoną: nauji iššūkiai, naktinis bėgimas ir stačiausios įkalnės

„Jeigu nori greitai bėgti pavasarį, pradėk roges ruošti rudenį. Pats užsiregistravau į kovo 22 d. vyksiančias „Chianti Ultra Trail by UTMB“ varžybas ir joms ruošiuosi visą žiemą tikrindamas „Trailo Kalvės“ trasas. Tai jeigu ir tu turi išsikeltų pavasarinių iššūkių – ruoškimės jiems kartu“, – kviečia „Trailo Kalvės“ organizatorius Marijus Keršulis.
2025–2026 m. „Trailo Kalvės“ sezone Marijus parengė 5 trasas, iš kurių dvi bus bėgamos priešinga kryptimi nei įprasta, o sezonas užsibaigs visiškai naujoje vietoje – Bražuolėje.
Šių varžybų dalyviai jau žino, kad „Trailo Kalvės“ trasos yra ištisos – nereikia kartoti to paties rato kelis sykius. Tradicijos nebus sulaužytos ir šiemet – trasos vėl bus sunkios, ilgos, gražios ir vienetinės.
„Trailo Kalvė“ naują sezoną atidarys Dūkštose, kur bėgikus kviečia jau lapkričio 16 dieną. Tiesa, puikiai daug kam pažįstamą trasą šiemet teks bėgti iš kitos pusės.
„Pirmame etape bėgikų lauks Dūkštų šlaitai. Mažai kas žino, kad 2019 metais čia vyko pirmas ir kol kas vienintelis Lietuvos trailo čempionatas. Dūkštų etapo trasą visi jau gan gerai pažįsta, žino kalnus ir koks vertikalus pakilimas jų laukia.
Todėl šį kartą dalyviai bėgs reversą ir teks pamiršti anksčiau veikusią bėgimo strategiją. Startas bus greitas ir platus, o finiše galėsite patikrinti savo kojas ant laukinių kalnų. Siūlau neišsitaškyti bėgimo pradžioje arba pasiimti galvos žibintus, nes Dūkštos tikrai pareikalaus nemažai jėgų“, – žada M. Keršulis.
Gruodžio 13 dieną laukia išskirtinis etapas Kaune, šio miesto bėgikams puikiai pažįstamame Smertkalnyje.
Jeigu dar neturite galvos žibinto – laikas jo ieškoti, nes Smertkalnyje bėgsime sutemus, o varžybos vyks šeštadienį. Tai bus vienintelis etapas šeštadienį – paskutinę dieną prieš žiemos saulėgrįžą, kai legendinis Smertkalnis bus apšviestas mėnulio, žvėrių akių ir „Trailo Kalvės“ bėgikų žibintų.
Naujuosius metus atidarysime sausio 18 dieną Kulautuvoje, trasa bus pažįstama, bet M. Keršulio teigimu, staigmenų galima tikėtis: „Kulautuva visada yra nenuspėjama, trasą truputį atnaujinsime, bet visas staigmenas paliksime krėsti orų dievams. Ar bus sniego iki kelių, o gal bėgimo metu pustys?“
Šalčiausią metų mėnesį vasarį „Trailo Kalvė“ kviečia į Prienus, kur iki šiol bėgdavome rudenį, tad pasikeitęs metų laikas tikrai pakeis ir varžybų dinamiką.
„Iki šiol Prienų etapas visada vyko rudenį, o kas Nemuno kilpų regioniniame parke vyksta žiemą, sužinosime šį vasarį. Kad ir kokios oro sąlygos lauks žiemos pabaigoje – plati, smėlėta ir kalvota Prienų trasa tikrai neleis bėgti komfortiškai“, – žada M. Keršulis.
Kovo 29 dieną sezoną užbaigsime ten, kur pradėjome – Neries regioniniame parke. Čia M. Keršulis leis bėgikams susipažinti su iš Dūkštų trasos matomais kitos pusės Neries krantais ir išbandyti Bražuolės šlaitus.
2025–2026 m. „Trailo Kalvės“ sezonas:
1. Dūkštų reversas. 2025-11-16, sekmadienis. Trasos: Titaninė 25 km; Plieninė 19 km; Žalvarinė 14 km; Alavinė 6 km.
2. Kaunas (Smertkalnis) naktinis reversas, 2025-12-13, šeštadienis
3. Kulautuva, 2026-01-18, sekmadienis
4. Prienai, 2026-02-15, sekmadienis
5. Bražuolė (nauja trasa), 2026-03-29, sekmadienis
Kaip įprasta kiekviename etape bėgikų lauks 4 skirtingų ilgių trasos (alavinė, žalvarinė, plieninė ir titaninė), nuo vos 5–6 km iki kur kas ilgesnių ir sudėtingesnių trasų, kurios viršys pusmaratonio distanciją ir kai kada pasieks 30 km ribą. Kiekvieno etapo trasų ilgiai ir vertikalių metrų skaičius paaiškės artėjant konkrečiam etapui.
Bėgantys to paties pavadinimo trasą visą sezoną rinks bendrosios įskaitos taškus ir sezono pabaigoje turėsime čempioną ir čempionę kiekvienos distancijos varžybose. Norintys pretenduoti į bendrosios įskaitos pozicijas, turi prabėgti bent 4 etapus iš 5, nes sezono pabaigoje bendrosios įskaitos poziciją lems 4 geriausių etapų rezultatas.
„Trailo Kalvė“ ir toliau žengia koja kojon su pagrindiniu partneriu „Suunto“, kuris įkvepia siekti daugiau ne tik trasoje, bet ir tvarumo srityje. Todėl vienkartiniai vandens puodeliai palieka mūsų maitinėles – juos pakeis daugkartiniai „Suunto“ puodeliai, kuriuos gaus visi šį sezoną pirmą kartą užsiregistravę dalyviai. Tai ne tik stilingas suvenyras, bet ir vienas iš privalomų atributų bekelės bėgikams visame pasaulyje. Ir tai tik pradžia – „Suunto“ kartu su mumis ruošia dar daugiau staigmenų 4-ajame sezone.
Kita naujovė – „Trailo Kalvės“ medaliai. Nuo 2024–2025 metų sezono įveikti etapai sumuojasi ir visi bėgikai, įveikę 5, 10 ar 15 etapų bus apdovanoti „Trailo Kalvės“ medaliais. Tad turite gerą progą pratęsti tai, ko neužbaigėte praėjusį sezoną.
„Trailo Kalvės“ internetiniame puslapyje jau galite įsigyti viso sezono abonementą, kuris leidžia sutaupyti 15 proc. sumos nuo vienkartinio bilieto kainos. Sutinkantys paremti organizatorius gaus ir „Suunto“ bėgimo marškinėlius.
