Pirmą kartą Lietuvoje: šokėjai stoja į kovą dėl vietos tarptautiniame „Red Bull Dance Your Style“ konkurse

Spalio pradžioje Los Andžele vykęs 2025 m. tarptautinis finalas žavėjo aukštu dalyvių meistriškumu. Po aršios kovos nugalėtojos titulą išsinešė 18-os metų Nyderlandų atstovė Jaira Joy, įveikusi 2023 m. čempionę iš Pietų Korėjos Jegon Si Yeon, žinomą slapyvardžiu Waackxxxy. Įdomu, kad pirmą kartą šio konkurso istorijoje finale susirungė dvi moterys.
Tarptautiniame konkurse dalyvavęs Lietuvoje gyvenantis estas Robert Larinov sako, kad tai – neįkainojama patirtis kiekvienam šokėjui. „Konkursas plečia žinias apie šokį, matai tokio aukšto lygio šokėjus ir gali mokytis iš visų. Be to, ten užmezgi daug naudingų pažinčių iš viso pasaulio“, – vis dar „karštais“ įspūdžiais dalijasi šokėjas. Anot jo, neįmanoma visko perteikti, ką jis patyrė Los Andžele, nes bendra konkurso atmosfera – įspūdinga, o laikas ten kupinas ne tik profesionalių pasirodymų, bet ir kitų aukštos kokybės renginių, šurmulio ir, žinoma, nepamirštamų vakarėlių.
R. Larinov prieš konkursą klausė daug įvairios muzikos, treniravosi šokti pagal įvairius stilius, tad tokį pat patarimą duoda ir tiems, kurie dar tik svajoja apie dvikovas „Red Bull Dance Your Style“ aikštelėje. „Mano patarimai paprasti: mylėkite tai, ką darote, mėgaukitės šokiu, klausykite įvairios muzikos ir niekada nenustokite mokytis. Šis konkursas skirtas tiems, kurie nebijo išeiti iš komforto zonos“, – meile šokiui įkvepia jis.
Nuo šiol – ir Lietuvos atstovas
Jau kitais metais tarptautiniame konkurse galės varžytis ir Lietuvos atstovas, kuris bus išrinktas televizijos šou „Red Bull Dance your Style“ metu. Televizijos projektas vyks tokiu pat principu kaip ir tarptautinis konkursas.
Šokėjai susidurs akis į akį, o DJ gros visiems gerai žinomus kūrinius, atsitiktinai rinkdamasis skirtingus muzikos žanrus, kad patikrintų šokėjų gebėjimą prisitaikyti ir išreikšti savo stilių pagal skirtingus ritmus. Tai reiškia, kad dalyviai turi būti pasiruošę šokti pagal viską – nuo fanko iki populiariosios muzikos, nuo repo iki senų hitų.
Realybės šou dalyviai jau kviečiami pildyti anketas, po to teks stoti prieš komisiją, kuri atrinks 24 šokėjus. Jie sausio ir vasario mėnesiais kiekvieną savaitę turės įrodyti, kad yra geriausi, savo favoritus kiekvieną laidą rinks televizijos žiūrovai, balsuodami už juos. Nacionalinių atrankų finalas planuojamas vasarį. Kitų metų tarptautinis konkursas, į kurį kelialapį iškovos geriausiai Lietuvoje pasirodęs dalyvis, vyks Šveicarijoje.
Konkurse nėra jokio pasiruošimo – viskas vyksta improvizacijos būdu. Atrankoje kviečiami visų gatvės šokių stiliaus atlikėjai nuo 16 metų. Registracijos anketą galite rasti čia: https://www.tv3.lt/redbull
