Mokymai žmonių su negalia klubams – kelias į stipresnę veiklą

Siekdamas stiprinti Lietuvoje veikiančius žmonių su negalia sporto klubus ir jų veiklą, Lietuvos paralimpinis komitetas sukvietė jų atstovus į mokymus „Įtrauki visuomenė per sportą. Žmonių su negalia klubų veiklos stiprinimas“, kuriuose buvo dalijamasi žiniomis, patirtimi bei kuriami ateities planai.
Mokymuose Birštone dalyviams buvo pateikta ne viena praktinė užduotis bei namų darbai, kad svajonės ir planai neliktų tik ant popieriaus užrašytomis idėjomis. Kitas žingsnis – jų įgyvendinimas.
„Mes turime dalytis idėjomis, patirtimi bei mokytis iš profesionalių lektorių. Kiekvienas klubas turi savo stipriąsias puses ir gali tas žinias perduoti kolegoms. Juk turime bendrą tikslą – klubų sąlygų gerinimas, sportuojančių žmonių su negalia skaičiaus didinimas“, – teigia Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.
Anot jo, klubas yra tas pagrindas, iš kurio išauga aukšto meistriškumo sportininkai. Tai kiekvieno paraatleto startas.
„Visoje Lietuvoje klubų vaidmuo yra labai didelis. Turime suprasti, kad žmonės su negalia į sporto klubus ateina nebūtinai nuo vaikystės, juk juos ten gali atvesti ir patirtos traumos. Klubas turi būti ta vieta, kur žmogus nori ateiti, būti. Kalbame ne apie sales ir svarmenis, klubo misija yra bendrystė ir žmogaus nukreipimas į tam tikras sporto šakas, sporto mokyklas, kuriose dirba profesionalūs treneriai. „Parateam Lietuva“ internetinėje svetainėje galima rasti nuorodas, kur kreiptis norintiems sportuoti žmonėms su negalia. Tačiau, žinoma, atėję į klubą, jie turi rasti patrauklią aplinką arba jie čia tiesiog nebegrįš. Norisi, kad klubai būtų profesionalesni ir patrauklesni, todėl ir organizuojame mokymus“, – sako M. Bilius.
Lietuvos vežimėlių teniso klubo vadovė Milda Liubinienė dalijasi, kad vienas pagrindinių iššūkių – finansai.
„Tačiau reikėtų nepamiršti ir požiūrio klausimo. Dalis visuomenės, valdančiųjų institucijų nesigilina į tai, kaip gyvena klubai. Dažnai jie mato tik išorinį vaizdą, pavyzdžiui, dalyvavimą varžybose ir viskas atrodo gerai. Norėtųsi aktyvesnio ir gilesnio dialogo su jais“, – teigia mokymuose dalyvavusi teniso klubo atstovė.
M. Liubinienė pripažįsta, jog dažnai išgirsta, kad dauguma nieko nežino apie žmonių su negalia sportą: „Reikia tiesioginės sklaidos mokyklose, ką dabar ir daro Lietuvos paralimpinis komitetas su įvairiomis programomis. Turi asmeniškai būti pasiektos visos suinteresuotos grupės. Galbūt ir klubai ne visada viską gali pasiūlyti besidomintiems. Juk viskas atsiremia į finansus.“
„Sukurti masiškumą mūsų sporto šakoje nėra taip lengva, nes atstovaujame gana techninei sporto šakai. Čia reikalingas ilgas techninis pasiruošimas, fizinis pasirengimas, įrangos pritaikymas. Išbandančių vežimėlių tenisą būna nemažai, bet lieka – ne tiek daug. Pasaulinė statistika rodo, kad ne daugiau nei 30 proc. pradėjusių lieka šiame žaidime“, – pridūrė klubo treneris Andrius Liubinas.
Kauno neįgaliųjų rekreacijos ir sporto klubo prezidentės Vaidos Pokvytytės manymu, organizacijoms tokie mokymai reikalingi taip pat, kaip šeimoms reikalingi psichologai. Tai padeda susivienyti.
„Dažnai būna, jog klubai vieni į kitus tarsi žaibais svaidosi. Tačiau kai kartu susėdi ir pradedi dalintis patirtimi, supranti, kad daug žmonių daro daug skirtingų veiklų. Ko labiausiai trūksta klubams? Ne finansų. Žinoma, dabar gyvename absoliučiai materialiame pasaulyje. Tačiau atsigręžkime į praeitį. Juk anksčiau išvis nieko neturėjome, turbūt mūsų treneriai nieko net neuždirbdavo. Eidavome į treniruotes, nes turėjome tikslą, viską darydavome vedami aistros. Visi buvome labai vieningi. Niekas apie finansus negalvodavo. Žinoma, reikia ir finansų. Tačiau labiausiai reikia noro. Taip pat labai svarbus yra matomumas, reikia nuolat viešinti savo veiklas. Juk sakoma, jei tave mato socialiniuose tinkluose, vadinasi, kažką veiki, jei tavęs ten nėra, vadinasi, nieko neveiki“, – teigia V. Pokvytytė.
Lietuvos paralimpinis komitetas vienija trisdešimt žmonių su negalia sporto klubų – tai organizacijos, veikiančios visoje Lietuvoje. Tiek vaikai, tiek suaugusieji, čia gali kreiptis, pasirinkti norimą sportą šaką ir pradėti sportuoti.
