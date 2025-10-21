Beveik 800 sportininkų iš 15 šalių varžėsi dėl Lietuvos orientavimosi sporto taurės

Vyrų bėgte varžybose pirmąją dieną sportininkams reikėjo įveikti apie 6,3 km distanciją su 21 kontroliniu punktu, o antrąją – apie 10,4 km trasą su 22 kontroliniais punktais. Lietuvos taurės varžybų nugalėtojo titulą iškovojo Estijos rinktinės atstovas Timo Sildas, distanciją įveikęs per 1 val. 34 min. 5 sek. ir artimiausią persekiotoją iš Vengrijos aplenkęs 2 min. 17 sek. Antrą vietą užėmė Jonas Ferenc, o trečiąją – Alvaro Casado iš Ispanijos, nugalėtojui pralaimėjęs 4 min. 4 sek. Iš lietuvių geriausiai sekėsi Kevinui Olišauskiui (Šiaulių „Sakas“), kuris užėmė 10-ąją vietą.
Moterų varžybose bėgte pirmąją dieną sportininkėms teko įveikti apie 5,2 km distanciją su 18 kontrolinių punktų, o antrąją – apie 7,0 km trasą su 16 kontrolinių punktų. Lietuvos taurę iškovojo danė Agnes Kracht Norgard, distanciją įveikusi per 1 val. 19 min. 17 sek. Antrą vietą užėmė Sandra Grosberg iš Latvijos, nugalėtojai pralaimėjusi 3 min. 49 sek., o trečiąją – jos komandos draugė Elza Kuza. Iš lietuvių geriausiai pasirodė Aušrinė Kutkaitė (Šiaulių „Igtisa“), finišavusi 6-oje vietoje.
„2026-aisiais metais, rugsėjo pabaigoje, Lietuvoje vyks Europos čempionatas. Tai bus istorinis įvykis orientavimosi sportui – tokio lygio renginio mūsų šalyje dar nėra buvę. Šią savaitę Druskininkuose surengėme pirmąją oficialią treniruočių stovyklą, kurioje dalyvavo beveik 100 sportininkų iš penkiolikos skirtingų šalių. Lietuvos taurės varžybos tapo šios stovyklos užbaigimu. Džiaugiamės, kad stipriausi pasaulio orientacininkai atvyksta į Lietuvą, ir tikimės, jog kitais metais jų sulauksime dar daugiau. Taip pat matome didelį potencialą ir Lietuvos rinktinėje, todėl laukiame kuo geresnių jų rezultatų“, – po varžybų sakė Lietuvos orientavimosi sporto federacijos vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas.
Dėl Lietuvos taurės orientacininkai dvi dienas varžėsi ir kalnų dviračiais. Moterų varžybose triumfavo „Perkūno“ klubo atstovė Algirda Mickuvienė, kuri apie 28,6 km distanciją su 36 kontroliniais punktais įveikė per 2 val. 6 min. 58 sek. Ant prizininkių pakylos lipo ir jos komandos draugė Monika Martušytė, užėmusi antrąją vietą. Trečią vietą iškovojo „Rudaminos“ klubo sportininkė Junda Siudikaitė.
Vyrų varžybose apie 31,1 km distanciją su 40 kontrolinių punktų greičiausiai įveikė ir Lietuvos taurę laimėjo „Perkūno“ komandos narys Lukas Petrovas, trasoje sugaišęs 2 val. 1 min. 6 sek. Antrą vietą užėmė „Fortūnos“ komandos atstovas Julius Juodišius, nugalėtojui pralaimėjęs 1 min. 12 sek. Trečiąją vietą iškovojo „S-Sporto“ klubo narys Jonas Vytautas Gvildys.
